Safranbolu eğitiminde örnek inceleme: Odabaşoğlu, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek ve okulun genel durumunu değerlendirmek üzere gerçekleştirilen bu ziyaret, bölgedeki eğitim standartlarının yükseltilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Öğrencilerle birebir iletişim

Odabaşoğlu, okulun çeşitli birimlerini gezerek, eğitim-öğretim ortamını bizzat deneyimledi. Derslere katılarak öğrencilerle tek tek sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü, onların görüş ve düşüncelerini dinleyerek eğitim süreçlerine dair önemli bilgiler edindi. Öğrencilerin motivasyonunu ve başarılarını destekleyici nitelikteki bu yaklaşım, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından büyük takdir topladı.

Okul yönetimiyle verimli diyalog

Okul Müdürü Metin Ergün ile bir araya gelen Odabaşoğlu, okulun eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Bu toplantıda, öğretim metodları, öğrenci başarıları ve okulun fiziksel imkânları gibi konular masaya yatırıldı. Odabaşoğlu'nun okul yönetimi ile yaptığı bu verimli görüşmeler, ilerleyen dönemler için yeni stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynadı.

Avrupa Birliği projeleri üzerine istişareler

Odabaşoğlu'nun ziyaretinin bir diğer önemli ayağını, okulda devam eden Avrupa Birliği Projeleri oluşturdu. "Öğretmenler Odası Buluşmaları" çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılarda, bu projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bu projelerin, okulun uluslararası eğitim standartlarındaki yerini güçlendirmesi bekleniyor.