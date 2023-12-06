Sinop'ta eğitime destek: Vali Özarslan'dan öğrencilere model küre hediyesi

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, eğitimde fark yaratmak adına önemli bir adım attı. Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşen bir etkinlikle, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ile birlikte öğrencilere 'model küre' hediye etti.

Vali Özarslan'dan öğrencilere sürpriz

Etkinlik, okul bahçesinde öğrenciler ve okul yönetimi tarafından coşkuyla karşılanan Vali Özarslan'ın katılımıyla başladı. Vali, öğrencilerle keyifli sohbetler ederek eğitimin önemine dikkat çekti. Sohbetin ardından, öğrencilere coğrafya eğitimiyle ilgili hediye olarak model küreler takdim edildi.

Öğretmenlere özel dosya: başarı kriterleri

Programın bir diğer önemli ayağı ise öğretmenlerle gerçekleştirilen buluşmaydı. Özarslan, öğretmenlerin başarılarını ölçmek için 39 maddelik özel bir dosya sundu. Bu dosya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel kanunlarındaki kriterleri içeriyor ve öğretmenlerin kariyer hedefleriyle kurumsal hedefleri birleştirmeyi hedefliyor.

Çalışkanlığı ödüllendiren yaklaşım

Vali Özarslan, yaptığı konuşmada, eğitimde başarı ve çabanın ödüllendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Devlet Memurları Kanunu'ndaki başarı kriterlerini somutlaştırdıklarını belirterek, adaletli ve objektif bir değerlendirme sistemi oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencilerden valiye hatıra imzası

Programın sonunda, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Özarslan, öğrencilerin isteği üzerine hatıra defterine imza attı. Bu anlamlı etkinlik, hem öğrenciler hem de öğretmenler için unutulmaz bir deneyim oldu.