Uzman Öğretmen Maaşlarında Büyük Artış: Ocak Ayı Zammı ..

Ocak 2023'te uzman öğretmen maaşlarına %45 zam geliyor. TÜİK verilerine göre, 28 bin TL olan ortalama maaş 40,600 TL'ye çıkacak. Aralık enflasyonu ile daha da artabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verileri, memur maaşlarına yansıyan önemli bir artışı ortaya koydu.

Yapılan son açıklamalara göre, memur maaşlarına yüzde 45'lik bir zam kesinleşebilir. Bu zam, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleşimi olarak memurlara sunulacak.

Ocak Ayında Uzman Öğretmenler Ne Kadar Maaş Alacak?

Memur maaş zammında yüzde 15'lik toplu sözleşme zammının da etkisiyle, uzman öğretmen maaşlarına büyük bir artış geliyor. Önceden ortalama 28 bin TL olan uzman öğretmen maaşları, Ocak ayı itibarıyla 40 bin 600 TL'ye yükselecek. Bu artış, uzman öğretmenler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.

Aralık Ayı Enflasyon Oranı İle Ek Artış Bekleniyor

Yüzde 45'lik zam oranına ek olarak, Aralık ayı enflasyon oranının da maaşlara yansıtılması bekleniyor.

Bu durum, maaşlarda daha da bir artışa yol açabilir, uzman öğretmenlerin Ocak ayındaki maaşları daha da yükselebilir.