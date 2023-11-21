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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB Uzman öğretmenlik sonucu sorgulama

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB Uzman öğretmenlik sonucu sorgulama

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına giren tüm öğretmenler, merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Peki uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları nereden öğreniliyor? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı'na uzman öğretmenlik başvurusu yapan adayların yüzde 99,40'ı, başöğretmenlik için başvuranların ise yüzde 99,03'ü sınava katıldı. Şimdi, sınava giren adaylar tarafından merakla sonuçlar bekleniyor.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na, Milli Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından toplamda 58 bin 965 uzman öğretmenlik, 3 bin 921 ise başöğretmenlik için başvuruda bulundu.

Sınav soruları ve cevaplarına ulaşmak isteyen adaylar "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

Değerlendirme, 100 puan üzerinden yapılacak olup, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Başarı sınırı, sınavda 70 ve üzeri puan alanları kapsayacaktır. Değerlendirme için kullanılacak formül ise şu şekilde: Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100.

Sınavda her bir soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Cevap anahtarındaki hatalar, Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenirse, soru/sorular iptal edilmeyecek; bunun yerine hatalı soru/sorular, doğru seçenekleri dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilecek.

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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar ise 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

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