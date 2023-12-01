1 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!
Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 1 Aralık 2023 olan iş ilanlarını sizler için derledik
İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 1 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ 1 ARALIK OLAN İŞ İLANLARI
DEMİROĞULL ARI SAĞLIK HİZMET.TURZ.TEKS.TEM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ - Temizlik Görevlisi
ABANT PARKE SAN.VE TİC.A.Ş.- Beden İşçisi (Genel)
ABANT İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET - İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
KIRKINCIKAPI BİLGİSAYAR YAZ.YAY.TAN.TUR.VE PAZ.TİC.A.Ş.- Mutfak Görevlisi
KIRKINCIKAPI BİLGİSAYAR YAZ.YAY.TAN.TUR.VE PAZ.TİC.A.Ş. - Temizlik Görevlisi
APPRİVA TEKSTİL GİYİ M SAN VE TİCARET ANO NİM ŞİRKETİ - Konfeksiyon İşçisi
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