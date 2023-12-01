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  3. 1 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!
1 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

1 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 1 Aralık 2023 olan iş ilanlarını sizler için derledik

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 1 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

iskur-olaygundem.jpgİŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 1 ARALIK OLAN İŞ İLANLARI

DEMİROĞULL ARI SAĞLIK HİZMET.TURZ.TEKS.TEM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ - Temizlik Görevlisi

ABANT PARKE SAN.VE TİC.A.Ş.- Beden İşçisi (Genel)

ABANT İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET - İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)

KIRKINCIKAPI BİLGİSAYAR YAZ.YAY.TAN.TUR.VE PAZ.TİC.A.Ş.- Mutfak Görevlisi

KIRKINCIKAPI BİLGİSAYAR YAZ.YAY.TAN.TUR.VE PAZ.TİC.A.Ş. - Temizlik Görevlisi

APPRİVA TEKSTİL GİYİ M SAN VE TİCARET ANO NİM ŞİRKETİ - Konfeksiyon İşçisi

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