15 Kasım 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 15 Kasım 2023 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 15 Kasım 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 KASIM OLAN İŞ İLANLARI

NUHMAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - Reyon Görevlisi

FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş.- Satış Danışmanı / Uzmanı

GÜN TAV KÜMES EKİP.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Depo Sevkiyat Sorumlusu

HASAN BUYRUK OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK ZİRAİ ALET H9AYVANCILIK S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- Oto Yıkama Elemanı

BOLÇİ ÇİKO LATA ANONİM ŞİRKETİ - Mutfak Görevlisi

ARMETAL YÜZEY İŞLEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Kalite Kontrolcü (Metal)

ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANON İM ŞİRKETİ - Piliç Kesim ve İşleme Elemanı