16 Kasım 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 16 Kasım 2023 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 16 Kasım 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 16 KASIM OLAN İŞ İLANLARI

ATAPLAST PLASTİK KALIP SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

HALAVETGIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Proses İşçisi

AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ.- Elektrik Teknikeri

ERER SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. BOLU ŞUBESİ - Rezervasyon Elemanı

BOLÇİ ÇİKO LATA ANONİM ŞİRKETİ - Depo Görevlisi (Gıda)

ATAPLAST PLASTİK KALIP SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - CNC Torna Tezgahı Operatörü

ADANIRLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ - Satış Danışmanı / Uzmanı

NOVA ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. - Forklift Operatörü