17 Kasım 2023 Altın fiyatları.. Gram altın, çeyrek altın fiyatı.. Anlık altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları rekor tazelerken yatırım aracı olarak en çok altın fiyatları araştırılıyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı en çok satın alınan altınlar arasında 17 Kasım itibariyle gram altın 1861 lira, çeyrek altın ise 2929 liradan alınıyor.
İŞTE 17 KASIM İTİBARİYLE EN ÇOK MERAK EDİLEN ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Gram altın alış/satış: 1.861,38 / 1.872,69
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış/satış: 2.929,24 / 2.993,70
YARIM ALTIN KAÇ LİRA?
Yarım altın alış/satış: 5.840,16 / 5.987,86
ONS ALTIN KAÇ LİRA?
Ons altın alış/satış: 1.983,39 / 1.983,69
GREMSE ALTIN KAÇ LİRA?
Gremse altın alış/satış: 29.731,44 / 30.416,00
ZİYNET ALTIN KAÇ LİRA?
Ziynet altın alış/satış: 11.892,58 / 12.129,20
ATA ALTIN KAÇ LİRA?
Ata altın alış/satış: 12.264,22 / 12.575,67
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