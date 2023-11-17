17 Kasım 2023 Altın fiyatları.. Gram altın, çeyrek altın fiyatı.. Anlık altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları rekor tazelerken yatırım aracı olarak en çok altın fiyatları araştırılıyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı en çok satın alınan altınlar arasında 17 Kasım itibariyle gram altın 1861 lira, çeyrek altın ise 2929 liradan alınıyor.