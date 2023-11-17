17 Kasım 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 17 Kasım 2023 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 17 Kasım 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 17 KASIM OLAN İŞ İLANLARI

DEMİROĞULL ARI SAĞLIK HİZMET.TURZ.TEKS.TEM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ - İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik

BOLÇİ ÇİKO LATA ANONİM ŞİRKETİ - Gıda Mühendisi

MEMSAN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. IRMAK YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLI - Elektrikçi (Genel)

ÇETİN SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ - Forklift Operatörü

ÇETİN SOSYAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ - Yumurta Paketleme İşçisi

YILTAŞ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ - Ambar/Depo Görevlisi

YILTAŞ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ - Reyon Görevlisi

ER PALET VE KERESTEİMALAT SAN.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. -Endüstri Mühendisi

ER PALET VE KERESTEİMALAT SAN.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. - Üretim Şefi

OYUNKAMPÜSÜ ÇOCUK EĞLENCE MERKEZLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİT ED ŞİRKETİ - Oyun Parkı Görevlisi

MUDURNU KURS OKULTALEBE YARD DERN - Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEGİ - Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

BOLSANTUR BOLU İNŞAAT SANAYİİ VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ - Garson (Servis Elemanı)

DASPLUS YAPI MARKETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Yönetici (Ardiye Ve Depolama)