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2024 Ocak Zammı Öncesi Emeklilere Yıl Bitmeden Ek Maaş İkramiyesi

2024 Ocak Zammı Öncesi Emeklilere Yıl Bitmeden Ek Maaş İkramiyesi

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için sevindirici bir haber geldi. Bankalar, yıl sonuna özel olarak emeklilere ek maaş ikramiyesi sunacak. İşte, bu müjdeli habere dair ayrıntılar...

1. Yılbaşı Öncesi Cazip Teklifler:

Emekliler, 2024 Ocak zammını beklerken bankalar, yıl sonuna özel cazip tekliflerle emeklilere ek maaş ikramiyesi sunmaya hazırlanıyor. Yapılacak zammın yüzde 50'ye yakın olması beklenirken, bankalar da emekli promosyonlarıyla adeta yarışa girişiyor.

2. Maaşa Göre İkramiye:

Bankaların yeni planına göre, emekli maaşı alanlara maaşlarına göre ek ikramiye verilecek. Örneğin, 7500 TL maaş alan bir emekli, 7500 TL ikramiye alacak. Bu, emeklilere ek bir gelir kapısı açarken, bankaların rekabetini de kızıştırıyor.

3. ING Bank'tan Sürpriz Promosyon:

ING Bank, emeklilere özel olarak 7500 TL ve üstü maaş alan SSK, BAĞ-KUR, Memur Emeklisi ve EYT emeklilerine nakit promosyon miktarını 8500 TL olarak belirledi. Ayrıca, 4000 TL ek promosyon da emekli maaşını taşıyan ve 3 yıllık taahhüt verenlere sunulacak.

4. Başvuru Süreci ve Son Tarih:

Emekliler, ING Bank'ın promosyon kampanyasından faydalanmak için 31 Aralık 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. Emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca ING Bank müşterisi olmayı taahhüt edenler, hem yüksek promosyonlardan hem de ek avantajlardan faydalanma şansına sahip olacaklar.

Bu gelişmeler, emeklilere yılsonu öncesinde ek maaş ikramiyesi fırsatı sunarken, bankalar arasındaki rekabetin de kızıştığını gösteriyor. Emekliler, yılbaşı öncesinde banka promosyonları ve avantajları konusunda dikkatli bir şekilde inceleme yaparak, kendileri için en avantajlı seçeneği değerlendirebilirler.

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