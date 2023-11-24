24 Kasım 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 24 Kasım 2023 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 24 Kasım 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 24 KASIM OLAN İŞ İLANLARI

NARİN ORKİDE İKA - Satış Danışmanı / Uzmanı

ETA KALIPMAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.- CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü

ETA KALIPMAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.- NC/CNC Tezgah Operatörü

ETA KALIPMAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. - Makine Mühendisi

ARMETAL YÜZEY İŞLEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Bahçıvan