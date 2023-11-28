28 Kasım 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 28 Kasım 2023 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 28 Kasım 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 28 KASIM OLAN İŞ İLANLARI

Hekim-Pratisyen(İşyeri Hekimi) - ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANON İM ŞİRKETİ

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi - RIDVAN TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ.

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş - RIDVAN TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel) - BOLU DAĞI TURİSTİK DİNLENME TESİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı - ARPHIS SOSYAL HİZMETLER LTD.ŞTİ. VE ORTAĞI

Garson (Servis Elemanı) - AY DOĞA SPOR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Satış Temsilcisi / Plasiyer - BOLU DOĞA GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kasiyer - ASRIN SOFRASI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) - YOKSULLARA YARDIM DERNEĞİ BOLU ŞUBESİ

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) - AHMEDİYE EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ DERNEĞİ