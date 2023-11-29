29 Kasım 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 29 Kasım 2023 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 29 Kasım 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 29 KASIM OLAN İŞ İLANLARI

YEA YAPI LABORATUVARI LİMİTED ŞİRKETİ - Numune Alma Elemanı

ON4 AV VE DOĞA SPORLARI ANONİM ŞİRKETİ - Satış Danışmanı / Uzmanı

ETA KALIPMAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.- Çamaşırcı (Genel)(Çamaşırhane Görevlisi)

MEFA ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ - Proses İşçisi

BAŞGİMPA BAŞDURAK GIDA İHT.MAD.TİC.LTD.ŞTİ. - Kasap

BAŞGİMPA BAŞDURAK GIDA İHT.MAD.TİC.LTD.ŞTİ.- Yönetici (Perakende Ticaret)

YENİÇAĞA EĞİTİM VE KÜLTÜR HİZMETLERİ DERNEĞİ - Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)