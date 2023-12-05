5 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 5 Aralık 2023 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 5 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 ARALIK OLAN İŞ İLANLARI

KRİSTAL DİZAYN REKLAM DEKORASYON CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Reklam Tabelacı

BOLPARSANBRODE TEKSTİL METAL SAN.VETİC.A.Ş. - Proses İşçisi

GEREDE EĞİTİM VE KÜLTÜR HİZMETLERİ DERNEĞİ - Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

GRUP DNC GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)