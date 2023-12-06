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  3. 6 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!
6 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

6 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 6 Aralık 2023 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 6 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

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BAYDÖNER RESTORANLARI ANONİM ŞİRKETİ - Garson (Servis Elemanı)

DEMİROĞULL ARI SAĞLIK HİZMET.TURZ.TEKS.TEM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ - İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik

SAYFA KURUMSAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)

SAYFA KURUMSAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Gıda Mühendisi

ARASDA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Market Elemanı

TULPAR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Kapı Görevlisi (Doorman) https://esube.iskur.gov.tr/Images/engelli.gif

TULPAR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Mutfak Görevlisi https://esube.iskur.gov.tr/Images/engelli.gif

BOLU GÜÇ BİRLİĞİ ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

YAKSAN MADENCİLİK KÖMÜR İNŞAAT NAKLİYE LTD.ŞTİ.- Ambar/Depo Görevlisi

YENİ ÖZTÜRK KALIP PARÇA MAKİNA METAL İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - CNC Torna Tezgahı Operatörü

ATALAY TOPCU GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - Temizlik Görevlisi

CADDE AVM İŞLETMECİLİĞİİ ADİ ORTAKLIĞI - Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi

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