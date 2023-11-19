Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın almak kârlı mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak mevcut durumu değerlendirdi. Peki , şimdi altın almak kârlı mı? Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları artacak mı? İşte detaylar…

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre, dolar kurunda şu anda 28.60 TL seviyelerine ulaşılmış durumda. Kasım ayında ise 28.50 direncinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan uzman, Aralık ayına kadar 29 TL'nin hedeflendiğini ifade etti.

İslam Memiş dolar ve euro hakkında da açıklamalarda bulundu. Dolar mı euro mu alınmalı? İşte önemli açıklamalar…

Memiş, dolar kurundaki yukarı yönlü trendin devam ettiğine dikkat çekti ve Euro Dolar paritesindeki düşüşü ele aldı. Dolar bulunan yatırımcılara Euro'nun daha iyi bir tercih olabileceğini belirten Memiş, özellikle sene sonuna kadar dolar endeksinin 100 altına inmesi durumunda 1.10 seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Doları elinde bulunduranların parite üstünden dolara çevirme stratejisinin kazançlı olabileceğini vurgulayan uzman, tercihler arasında Euro'nun öne çıktığını ifade etti. Memiş, 2024 senesi için yol haritasının Euro olarak belirlendiğini ve ONS altın ile gram altın beklentilerinin gerçekleştiğini söyledi.

Ons altın ne olacak?

Ons altındaki son durumu değerlendiren Memiş, “1830 dolar seviyesinde yaşanan ONS altın fiyatları, sonrasında 1928 dolara kadar düştü. Şu anda ise 1960 direnç seviyesinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Gram altında ise 1800-1830 TL arasında destek bulunduğunu belirten uzman, ONS altında güçlü bir destek seviyesi olan 1930 doların yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. Ancak, ABD enflasyon verileriyle bir baskılanma yaşanması durumunda 1960 doların kırılmaması halinde 1908 dolara kadar bir düşüş yaşanabileceğini ekledi.

Gram altın fiyatları düşecek mi?

Gram altın hakkındaki tahminlerini paylaşan Memiş, “Gram altın şu anda 1838-1844 TL seviyelerindedir. Bu hafta içinde alım işlemlerinin tamamlanması gerektiğini belirten uzman, önemli bir detay olarak gram altında ONS altına göre daha az bir düşüş yaşandığını ve bu durumun gelecekteki yükselişini sürdüreceğinin bir işareti olduğunu ifade etti.