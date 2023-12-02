BİM 1 Aralık aktüel ürünler: Harry Potter serisi ve teknoloji indirimleri

Harry Potter ürünleri BİM'de

Çocuklar ve gençler için özel olarak hazırlanan Harry Potter Stickerlı Kalemli Günlük Seti, Işıklı Stickerlı Günlük Seti ve çok daha fazlası bugün itibarıyla BİM raflarında yerini alıyor. Bu ürünler arasında 299 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan Harry Potter Figürleri ve Karakterleri, çeşitli boyama kitapları ve puzzle'lar da bulunuyor.

Teknoloji ve ev ürünleri de katalogda

BİM'in bu haftaki kataloğu yalnızca Harry Potter ürünleriyle sınırlı kalmıyor. Teknoloji severler için Dijitsu marka UHD Smart Led TV'ler ve HD Ready TV'ler cazip fiyatlarla sunuluyor. Ev ihtiyaçları için ise Kumtel beyaz eşyalar, Arnica elektrikli süpürgeler ve Luxell Air Fryer gibi ürünler dikkat çekiyor. Mutfak gereçleri kategorisinde ise Bonera tava ve sahanlar, Glass in love cam ürünler ve Chef's kek kalıpları gibi çeşitli ürünler avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Kışlık giysiler ve ev tekstili ürünleri

Soğuk kış günleri için BİM, erkek ve kadın polar pijama takımları, termal çoraplar ve eşofman altları gibi giyim ürünlerini de kataloğunda barındırıyor. Bebek ve çocuklar için flanel nevresim setleri, pijama takımları ve baskılı masa örtüleri de BİM'in bu haftaki ürünleri arasında.

Çocuklar için eğlenceli oyuncaklar ve eğitici kitaplar

Çocukların eğitimi ve eğlencesi için de düşünülen BİM kataloğunda, çeşitli yaş gruplarına uygun etkinlik kitapları, oyuncak traktörler, doktor setleri ve manyetik kıyafet giydirme oyunları gibi pek çok ürün bulunuyor. Bu ürünler, eğitici ve eğlenceli vakit geçirme imkanı sunarak çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Bu hafta BİM mağazalarında hem kaliteyi hem de uygun fiyatları bir arada bulmak mümkün. Harry Potter temalı ürünlerden ev gereçlerine, teknolojik aletlerden kışlık giysilere kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, her kesimden tüketiciyi memnun edecek çeşitlilikte.

İŞTE ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Harry Potter Stickerlı Kalemli Günlük Seti 299 TL

Harry Potter Işıklı Stickerlı Günlük Seti 259 TL

Harry Potter Figür 429 TL

Harry Potter Karakterleri 299 TL

Harry Potter Lisanslı Boyama Kitapları 19,50 TL

Harry Potter Puzzle 69 TL

Harry Potter 2024 Ajanda 149 TL

Harry Potter Stickerlı Karalama ve Tasarlama Defteri Seti 279 TL

Harry Potter Harry Potter Hermione Figür Boyama Seti 179 TL

Harry Potter Dosyalı Uv Işıklı Set 249 TL

Harry Potter Kupa 270 ml 55 TL

Harry Potter Su Şişesi 1100 cc 59 TL

Harry Potter Meşrubat Bardağı 510 cc 24,50 TL

Stanley Termos Advanture 1 Litre 999 TL

Dijitsu 58' UHD Smart Led Tv 10.999 TL

Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.199 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL

Kumtel İnox Set Üstü Ocak 1.599 TL

Arnica Blender Seti 1.099 TL

Yer Sofrası 329 TL

Luxell Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 64,50 TL

Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

Colorina Pasta Servis Seti 229 TL

Colorina Çay Tabağı 6'lı 99 TL

Colorina Cam Kase 3'lü 65 TL

Colorina Ayaklı Kek Tabağı 129 TL

Colorina İki Katlı Kurabiyelik 139 TL

Bonera Ezme Granit Tava 20 cm 209 TL

Bonera Ezme Granit Tava 26 cm 279 TL

Bonera Ezme Kapaklı Sahan 279 TL

Glass in love Ayaklı Cam Şekerlik 89 TL

Glass in love Kahve Yanı Cam Su Bardağı 6'lı 79 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL

Glass in love Cam Espresso Bardağı 6'lı 49 TL

Glass in love Ayaklı Cam Meyvelik 189 TL

Glass in love Cam Kase Seti 129 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 65 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 65 TL

Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 23,50 TL

Kağıt Sufle / Muffin Kabı 10'lu 19,50 TL

Casilda Home Gravürlü Su Bardağı 3'lü 79 TL

Büyük Kesme Panosu 44,50 TL

Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları 24,50 TL

Şeffaf Kahvaltılık Saklama Kabı 27,50 TL

Un Eleği 600 ml 24,50 TL

Krema Pompası 27,50 TL

Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 37,50 TL

Lav Diamond Meşrubat Bardağı 3'lü 49 TL

Lav Eda Çay Bardağı 6'lı 69 TL

Erkek Polar Pijama Takımı 239 TL

Erkek Çocuk Polar Pijama Takımı 199 TL

Kadın Termal Çorap 79 TL

Kadın Kot Görünümlü Termal Tayt 109 TL

Çocuk Kot Görünümlü Termal Tayt 99 TL

Kadın / Erkek Eşofman Altı 89 TL

Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL

Flanel Bebek Lastikli Çarşaf 99 TL

Bebek Pijama Takımı 109 TL

Baskılı Masa Örtüsü 140x140 cm 79 TL

Baskılı Minder 44,50 TL

Karma Kutu Oyunları 69 TL

2 Yaş - 3 Yaş Etkinlik Kitabım 99 TL

Top 13 cm 39,50 TL

Oyuncak Traktör 89 TL

Oyuncak Doktor Seti 44,50 TL

Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 79 TL

Kafesli Dinozor Çekici Araç 99 TL

MGS Oyuncak Tost ve Tatlı Menüsü 119 TL

MGS Luna'nın Arabası 129 TL

Oyun Çadırı 199 TL

Luna'nın Oturma Odası Oyun Seti 129 TL

İlk Kitaplarım 17,50 TL

Geliştiren Değerler Ve Beceriler Kitapları 12,50 TL

Puzzle 2'li 44,50 TL