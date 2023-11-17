BİM 24 Kasım avantajlı ürünleri belli oldu! Hangi ürünler geliyor?
24 Kasım 2023 tarihli Bim Aktüel kataloğu, yeni dönem kampanya gruplarını müşterilere sunuyor. Beyaz eşyadan elektrikli ev aletleri gibi ürünler cazip fırsatlar sunan ürün grupları arasında... Peki 24 Kasım’da Bim’e hangi ürünler geliyor?
24 Kasım tarihli Bim aktüel ürünler kataloğu, ilgi duyan müşteriler için yayınlandı. Katalog, 24 Kasım’da raflardaki yerini alacak olan çeşitli ürünleri içeriyor. Elektronik ev aletleri, teknolojik ürünler, mutfak eşyaları ve ev tekstili gibi farklı ürün grupları, müşterilere çeşitli seçenekler sunuyor. Katalogdaki ürünlerin detayları, merak konusu olan müşteriler için büyük bir ilgi odağı oluyor.
Bim 24 Kasım kataloğunda öne çıkan ürünler ve fiyatları şu şekilde:
- Hızlı dondurma özelliği, kapı yönü değişebilen 2 yıl garantili Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5999 TL
- Yıkanabilen hepa filtreli, 4 saat şajda kullanım süresine sahip olan 5 yıl garantisi ile dikkat çeken Heifer Quiclean Şarjlı Dikey Süpürge 3299 TL
- Elektronik ayarlanabilen vacum özelliği, 2 litrelik toz hazneli ve bir çok aksesuara sahip 2 yıl garantili Fakir Veryon Turbo Toz Torbasız Süpürge 3299 TL
- Leopar Melnella Çift Kişilik Nevresim Takımı 419 TL
- Çanta 119 TL
- Kadın Cüzdan 65 TL
- Keçe Kapı Önü Paspas 32,50 TL
- Maisonette El Havluu 19,50 TL
- Yüz Havlusu 44,50 TL
- Tefal Wok Tava 489 TL
- Tefal Krep Tavası 419 TL
- Tefal Rondo 399 TL
- Kaşıklı Baharatlık 22,50 TL
- Servis Ürünleri 15 TL
- Evinizde yerden tasarruf ettirecek düzenleyicilerden Mega Kutulu Hurç 79 TL.
- Mega Hurç 55 TL
- İp Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,50 TL. Baza Kutulu Hurç 65 TL
- Bim Kataloğu Oyuncak grubunda bu ürünler ise;
- Taşıyıcı Tırlar 199 TL
- Öğretmen Bebek 249 TL
- Oyuncak Arabalar 19,50 TL
- Römorklu ve Keçeli Traktör 99 TL
- Oyuncak Polis Seti 49,50 TL
- Oyun Hamuru Seti 89 TL ürünleri bulunuyor.
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