BİM 24 Kasım avantajlı ürünleri belli oldu! Hangi ürünler geliyor?

24 Kasım tarihli Bim aktüel ürünler kataloğu, ilgi duyan müşteriler için yayınlandı. Katalog, 24 Kasım’da raflardaki yerini alacak olan çeşitli ürünleri içeriyor. Elektronik ev aletleri, teknolojik ürünler, mutfak eşyaları ve ev tekstili gibi farklı ürün grupları, müşterilere çeşitli seçenekler sunuyor. Katalogdaki ürünlerin detayları, merak konusu olan müşteriler için büyük bir ilgi odağı oluyor.

Bim 24 Kasım kataloğunda öne çıkan ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Hızlı dondurma özelliği, kapı yönü değişebilen 2 yıl garantili Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5999 TL

Yıkanabilen hepa filtreli, 4 saat şajda kullanım süresine sahip olan 5 yıl garantisi ile dikkat çeken Heifer Quiclean Şarjlı Dikey Süpürge 3299 TL

Elektronik ayarlanabilen vacum özelliği, 2 litrelik toz hazneli ve bir çok aksesuara sahip 2 yıl garantili Fakir Veryon Turbo Toz Torbasız Süpürge 3299 TL

Leopar Melnella Çift Kişilik Nevresim Takımı 419 TL

Çanta 119 TL

Kadın Cüzdan 65 TL

Keçe Kapı Önü Paspas 32,50 TL

Maisonette El Havluu 19,50 TL

Yüz Havlusu 44,50 TL

Tefal Wok Tava 489 TL

Tefal Krep Tavası 419 TL

Tefal Rondo 399 TL

Kaşıklı Baharatlık 22,50 TL

Servis Ürünleri 15 TL

Evinizde yerden tasarruf ettirecek düzenleyicilerden Mega Kutulu Hurç 79 TL.

Mega Hurç 55 TL

İp Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,50 TL. Baza Kutulu Hurç 65 TL