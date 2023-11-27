Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında büyük indirim! yapı Kredi Bankası'ndan cazip kampanya

Yapı Kredi Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, faturalarını otomatik ödeme talimatı ile ödeyen müşteriler, ciddi bir tasarruf fırsatı yakalıyor.

10 Aralık 2023'e kadar sürecek olan bu özel teklif, vatandaşların cebinde kalacak ekstra parayı müjdeliyor.

Kampanya Detayları

Kampanya, 11 Kasım - 10 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Müşteriler, yeni otomatik fatura ödeme talimatları vererek bu avantajdan yararlanabilecekler. İşte kampanyanın sunduğu fırsatlar:

Nasıl Faydalanabilirsiniz?

2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 60 TL,

4 yeni talimat için 150 TL,

6 yeni talimat için 250 TL ödeme yapılacak.

Kredi kartından verilecek 6 yeni talimat için ekstra 40 TL ödeme yapılırken, toplamda 300 TL değerinde World Puan hesabınıza tanımlanacak.

Katılım Koşulları ve Ödül Detayları

Katılım için müşterilerin, TALIMAT yazıp ardından 11 haneli T.C. kimlik numaralarını 44 70'e SMS göndermeleri gerekiyor. Kampanyaya yalnızca yeni tanımlanan fatura ve HGS talimatları dahil olacak. Önceki talimatlar iptal edilip yeniden verilse bile kampanya kapsamında yer almayacak.

Kampanya süresince verilen her talimat, 11 Kasım 2023 ile 10 Ocak 2024 tarihleri arasındaki ilgili faturaların en az bir kez otomatik olarak ödenmesi gerekmektedir. Kampanya bitiş tarihinden sonraki 6 ay boyunca talimatın geçerli olması şartı bulunuyor.

300 TL Tasarruf Fırsatı

Kampanya kapsamında kazanılan puanlar, 15 Ocak 2024 tarihinde kredi kartına veya banka kartına yansıtılacak. Ödüllendirme için müşterinin en az 1 adet kullanıma açık kredi kartı veya banka kartına sahip olması gerekiyor. Bir müşteri kampanyadan bir kez faydalanabilir ve en fazla 300 TL ödül kazanabilir.

Vatandaşlar için Büyük Fırsat

Bu kampanya, vatandaşlara su, doğalgaz ve elektrik faturalarında önemli bir tasarruf imkanı sunuyor. Yapı Kredi Bankası'nın bu cazip teklifi, özellikle otomatik ödeme talimatı vermek isteyen müşteriler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.