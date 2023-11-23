Enflasyonla Mücadelede Kararlı Adımlar: Bakan Şimşek'ten Önemli Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadeledeki istikrarın durmasını vurgulayarak, ekonomik istikrarın sürdürülmesinde önemli adımlar attıklarını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadeledeki istikrarın...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik geleceği için kritik bir konuda, enflasyonla mücadeledeki istikrarın durmasını vurguladı.

Ekonomik İstikrarın Temel Taşı: Enflasyonla Mücadele

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla, ekonomi yönetiminin attığı adımları değerlendirdi ve enflasyonu düşürme konusundaki kesin niyetlerini dile getirdi. Bakan, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir yüksek büyümenin ön sistemidir" diyerek, ekonomik istikrarın temel taşlarından birinin enflasyon kontrolünün olduğunu belirtti.

Yatırımcı Güveninde Artış ve Risk Primi Düşüşü

Şimşek'in açıklamaları, uygulanan politikaların yatırımcı güvenini nasıl artırdığını ve ülke risk priminin nasıl ortaya çıktığını ortaya koyuyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik istikrarını güçlendirirken önemli göstergeler olarak öne çıkıyor. Bakan, "Uyguladığımız politikalarla yatırımcının güveni artarken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür" ifadeleriyle bu başarılarını vurguladı.

Rezervlerde Tarihi Zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri, Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 134,5 milyara ulaştı. Bu, ekonomik güvencenin somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor

. Mayıs ayında 700'ün üzerinde olan Türkiye'nin risk primi ise bugün 330'lar gerilemiş durumda. Bu düşüş, ekonomik istikrarın ve güvenin artmasının azalması çiziyor.

Yatırım, Üretim ve İhracatı Destekleme Kararlılığı

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecine ilişkin yatırımı, üretim ve ihracatın desteklenmesi konusunda da kararlı bir şekilde kontrol edildiğini belirtti.

Bu birlikte, Eximbank'ın sermayesinin güçlendirildiği ve ihracatçıların kaynak kaynaklarının desteklenmesi için önemli adımların atıldığı ifade edildi.

Günlük reeskont kredi limitinin 10 periyotta çıkarılarak 3 milyar TL'ye yükseltilmesi ve reeskont kredi faizlerine üst sınırlama getirilmesi, bu politikaların somut örnekleri olarak gösterilebilir.

TCMB'nin Yeni YTAK Programı

TCMB'nin yeni Yatırım ve Ticaret Amaçlı Kredi (YTAK) programı, kazançları desteklemek amacıyla yıllık 100 milyar TL olmak üzere 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis etti.

Bu program, ekonomik büyümeyi yavaşlatan yatırımların önünü açmayı, Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağladığını ve enflasyonla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor.