Faiz Artırımları Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Özgür Demirtaş'tan Değerlendirme

Demirtaş'tan Geçmiş Hataların Değerlendirmesi

Demirtaş, faiz artırımlarının bir sonuç olduğunu ve geçmişte yapılan hataların bir yansıması olduğunu belirtti. "Kendimiz ettik, kendimiz bulduk" diyerek, faiz artırımlarına kızmanın anlamsız olduğunu vurguladı.

Demirtaş'tan Faiz ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Uyarılar

Demirtaş, faizin enflasyonun altına indirilmesi ve çekilen kredilere dikkat çekerek, bu durumun ekonomik sonuçlarına işaret etti. Siyasetçilerin bu durumu anlamadığını belirterek, zararın neresinden dönülse kâr olduğunu ifade etti.

"Sigara İçtik, Kanser Olduk

Demirtaş, faizi emirle suni olarak indirmenin, yani Nas Ekonomi Modeli'nin, enflasyon gibi bir kansere yol açtığını ve artan faizlerin kemoterapi gibi bir sonuç olduğunu belirtti. Kemoterapinin zorlu etkilerine benzeterek, ekonomik modelin sonuçlarını eleştirdi.

"Bedava Peynir Fare Kapanında”

Demirtaş, faizi enflasyon altına indirip bedavadan kredi çekmenin sonuçlarını vurgulayarak, "bedava" diye bir şeyin olmadığını ve bedava peynirin sadece fare kapanında olduğunu ifade etti. Ekonomik dersler çıkarılması gerektiğini ve aynı hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirtti.