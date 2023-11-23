İkinci El Otomobil Piyasasında Büyük Düşüş: Alıcılar için Altın Dönem

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel'in açıklamalarına göre, ikinci el otomobil piyasasında büyük bir düşüş yaşanıyor.

Ertemel, "Fiyatlar dibin dibini gördü" diyerek, hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasında önemli bir döneme işaret ediyor. Bu durum, ikinci el otomobil almayı düşünenler için bir fırsat penceresi anlamına geliyor.

Sıfır ve İkinci El Piyasasında Denge Sağlandı

Ertemel, sıfır otomobillerde %20, ikinci el otomobillerde ise %10-15 arasında ciddi indirimlerin yaşandığını belirtiyor. Bu indirimlerle birlikte, her iki piyasa arasında bir denge sağlandığına dikkat çekiliyor. Bu denge, alıcılar için cazip fiyatlar sunarken, satıcılar için de piyasanın canlanmasına yol açıyor.

Elektrikli Otomobillerdeki Rekabet Fiyatları Etkiliyor

Çin menşeli markaların Türkiye piyasasına girmesiyle birlikte, özellikle elektrikli otomobillerdeki rekabetin arttığına işaret eden Ertemel, bu durumun içten yanmalı motorlu araçlar kadar elektrikli otomobillerin fiyatlarını da etkilediğini vurguluyor. Rekabetin artması, tüketicilere daha geniş bir seçenek yelpazesi ve uygun fiyatlar sunuyor.

Döviz Kuru ve Enflasyon Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

Yükselen döviz kuru ve enflasyonun yanı sıra artan maliyetler, 2024 yılında otomobil fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine neden olabilir. Bu durum, şu anda piyasada bulunan düşük fiyatların geçici olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla, otomobil almayı düşünenler için şu anki dönem, bu fırsatı değerlendirmek için ideal bir zaman olabilir.

Alıcılar için İdeal Zaman: Düşük Fiyatları Değerlendirin

İkinci el otomobil piyasasındaki bu düşüş, alıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle, geçmişte 1 milyon TL olan otomobillerin şu anda 850 ila 900 bin TL arasında alıcı bulduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu dönemin otomobil almak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu açıkça görülüyor.

İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Zamanı

İkinci el otomobil piyasasındaki bu önemli düşüş, hem alıcılar hem de satıcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Ertemel'in açıklamaları, piyasanın şu anki durumunu ve gelecekteki olası değişiklikleri öngörerek, alıcıların en uygun fiyatları değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Bu dönem, ikinci el otomobil almayı düşünenler için altın bir dönem olarak değerlendirilebilir.