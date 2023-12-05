  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İktidara yakın Gazeteci Cem Küçük'ten emekli maaşlarına dair kulis açıklamaları
İktidara yakın Gazeteci Cem Küçük'ten emekli maaşlarına dair kulis açıklamaları

İktidara yakın Gazeteci Cem Küçük'ten emekli maaşlarına dair kulis açıklamaları

Aralık ayı itibarıyla, Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaşlarına yapılacak olan zam oranını merakla bekliyor.

Hükümetin asgari ücret artışı sonrasında belirlenecek rakam, emekli ve memur zamlarının da temelini oluşturacak. Bu süreçte, TÜİK'in enflasyon verileri ve 4 Kasım'da açıklanacak olan kasım ayı enflasyonu, zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

Gazeteci Cem Küçük'ten Net Zam Açıklaması

Gazeteci Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından, emekliler için yapılacak zam hakkında net rakamlar verdi. Küçük'ün açıklamalarına göre, Ocak ayında yapılacak artış, seçimlerin de etkisiyle rekor bir zam olabilir.

103192-814x458.webp

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Küçük'ün tahminlerine göre, Aralık ayında belirlenecek asgari ücretin 15-16 bin lira arasında olması bekleniyor. Bu durum, en düşük emekli maaşının yeni yılda 10 bin lira seviyesine çekilebileceğini gösteriyor. Ancak bu rakamın yeterli olmayacağı ve daha yüksek bir zam yapılması gerektiği düşünülüyor.

AKP İçinde Emekli Maaşları Tartışması

AKP içindeki bazı yetkililer, en düşük emekli maaşını asgari ücretle eşitlemeyi veya yaklaştırmayı öneriyor. Ancak bütçenin şu anki imkanları, bu önerinin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Refah payı ve seçimleri de göz önünde bulundurduğumuzda, emeklilere %52 seviyelerinde bir zam yapılması bekleniyor.

kkbuyuk-2.jpg

Türkiye'deki emekliler için beklenen zam oranları, hem ekonomik hem de siyasi açıdan önem taşıyor. Emeklilerin maaşlarına yapılacak artış, yaşam standartları üzerinde doğrudan etkili olacak ve genel ekonomik durumu da etkileyebilir. Bu nedenle, emekliler ve ilgili tüm taraflar, bu gelişmeleri yakından takip etmekte.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
5 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!
5 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!
Memur ve Emeklilerin 5 Aylık Zam Oranı Kesinleşti: Yüzde 33,65
Memur ve Emeklilerin 5 Aylık Zam Oranı Kesinleşti: Yüzde 33,65
Faiz Artırımları Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Özgür Demirtaş'tan Değerlendirme
Faiz Artırımları Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Özgür Demirtaş'tan Değerlendirme
BİM 1 Aralık aktüel ürünler: Harry Potter serisi ve teknoloji indirimleri
BİM 1 Aralık aktüel ürünler: Harry Potter serisi ve teknoloji indirimleri
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Ocak emekli maaşı en düşük 10 bin lira olacak” dedi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Ocak emekli maaşı en düşük 10 bin lira olacak” dedi
2024 Ocak Zammı Öncesi Emeklilere Yıl Bitmeden Ek Maaş İkramiyesi
2024 Ocak Zammı Öncesi Emeklilere Yıl Bitmeden Ek Maaş İkramiyesi
Teknoloji severler için A101'de büyük fırsat
Teknoloji severler için A101'de büyük fırsat