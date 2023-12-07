İstanbul'da Yaşam Maliyeti: Son Rakamlar Açıklandı

İstanbul'da yaşam maliyeti son araştırmalarla ortaya çıktı: Kasım ayında dört kişilik aile için ortalama maliyet 47 bin 493 lira. Tavuk ve zeytin fiyatlarındaki büyük artışlar dikkat çekiyor. İstanbul'da yaşamak her geçen gün daha pahalı hale geliyor.

İstanbul Planlama Ajansı'nın son araştırması, İstanbul'da yaşamanın maliyetindeki dikkat çekici artışı ortaya koydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bu ajansın her ay yayımladığı yaşam maliyeti raporu, şehrin ekonomik durumuna dair önemli veriler

Araştırma, İstanbul'da yaşam maliyetinin bir önceki yılın Aralık ayına göre %72,10, son 12 ayda ise %78,48 oranında arttığını belirtiyor.

Bu oranlar, şehrin ekonomik dinamiklerindeki değişimleri ve yaşam standartları üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Aile Bütçesi Alarm Veriyor: Kasım Ayı Rakamları

Kasım ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47 bin 493 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, geçtiğimiz aya göre 1537 lira artış gösteriyor.

Aile bütçeleri üzerindeki bu baskı, İstanbul'da yaşayanların günlük hayatını doğrudan etkiliyor.

Fiyat Artışlarında Öne Çıkanlar: Tavuk ve Zeytin

Araştırmada, bazı temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarına özel bir vurgu yapıldı. Tavuk eti ürünlerinde yıllık bazda %113,58'lik bir artış yaşanırken, zeytin fiyatlarındaki %173,59'luk artış dikkat çekici bulundu.

Bu artışlar, İstanbul halkının gıda harcamalarını doğrudan etkileyerek yaşam maliyetlerini yükseltiyor.

İstanbul'da Yaşamak Daha Pahalı

Bu araştırma, İstanbul'da yaşamanın maliyetinin hızla arttığını ve bu durumun hem bireysel bütçeleri hem de genel ekonomik yapıyı etkilediğini gösteriyor. İstanbul halkı, artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir.