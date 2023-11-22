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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne 95 işçi alınacak! Son tarih 24 Kasım… İşte başvuru şartları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne 95 işçi alınacak! Son tarih 24 Kasım… İşte başvuru şartları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 personel alacak. Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, bahsi geçen personel "sürekli işçi" statüsünde istihdam edilecek. İşte başvuru şartları ve detaylar…

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 95 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Kurumda görev almak isteyen adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştirmeye başladı. Bu alımlar daimi işçi statüsünde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı pozisyonları için alımlar yapılacak.

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Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ilana başvuruların 24 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülüyor. Başvuruların 20 - 24 Kasım tarihleri arasında kabul edileceği belirtilirken adayların, başvurularını yaparken tercih ettikleri pozisyonları da belirtmeleri gerekiyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular, adayların İŞKUR üzerinden gerçekleştirmesi gereken işlemler arasında yer alacak. Her bir pozisyon için belirlenen başvuru şartlarına uygun adayların değerlendirmesi yapıldıktan sonra, sonuçlar başvuru yapan adaylara duyurulacak.

95 işçinin alımına ilişkin bilgiler Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden yayımlanacak.

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