Kurasız Togg satışları ne zaman başlıyor? Togg fiyatları ne kadar?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u elde etmek isteyenler, duyurulan tarihte kura çekimi olmaksızın siparişlerini verebilecekler. Peki kurasız Togg satışı ne zaman olacak? İşte detaylar…

Togg şu anda T10X modelini, kura çekimiyle belirlenen müşterilere satışa sunuyor. Önceki aylarda yapılan 177,467 ön siparişin ardından, ilk 20,000 Togg T10X sahibi Mart ayında belirlenmişti. Bu sürecin ardından, araçlar aşamalı olarak dağıtılmaya başlandı. Birçok kişi kurasız Togg satışlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte kurasız Togg satışları hakkında detaylar…

Yerli otomobil markası Togg, üretim kapasitesini her geçen ay artırıyor. Ekim ayı itibarıyla günlük üretim 280 araca ulaştı. 2023 yılında ise 80,000 araçlık bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Kurasız Togg satışları ne zaman olacak?

Üretimlerin hızla artmasıyla birlikte, kurasız satış dönemine geçilecek. Şirketten yapılan açıklamalara göre, sipariş üzeri teslimatlar 2024 yılında başlayacak. Buna göre, 2024'te öncelikle bu yılki kura ile belirlenen 20,000 asil ve 20,000 yedek müşteriye araçlar satılacak.

2023 yılındaki 80,000 adetlik üretim hedefine ulaşılırsa, kalan 60,000 adetlik T10X'in kura ile satılmayacağı planlanıyor. Togg satın almak isteyen müşteriler, siparişlerini şirketin dijital platformu olan Trumore üzerinden yapabilecek.

Trumore uygulamasından Togg nasıl satın alınır?

Trumore uygulamasından peşinat ödeyen müşteriler, önceden belirlenecek tarih aralıkları içinde T10X'i satın alabilecek.. Bu yıl için belirlenen peşinat tutarı 60,000 TL olmuştu, ancak 2024'e ilişkin resmi rakamlar henüz açıklanmadı.

Bu şekilde, yerli otomobil markası 2024 yılından itibaren kurasız satış sistemine geçiş yapacak ve müşteriler, Trumore üzerinden sipariş vererek hızlı teslimata kavuşabilecek.