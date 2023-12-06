Kuyumcular altın ve döviz piyasasını değerlendirdi; Altın %12, Döviz % 5 değer kazandı

Son günlerde değer kazanan altın ve döviz piyasası hakkında konuşan Eskişehirli kuyumcu Emre Öztürk, “Ekim ayının başından itibaren altın kasım ayı içerisinde yaklaşık olarak yüzde 12‘lik bir artış daha kazandı” dedi.

Birçok vatandaşın yatırım limanı olan altın ve dövizin değer kazandığı belirtildi. Bu durumun önümüzdeki haftalarda devam etmesi bekleniyor. Esnaf Emre Öztürk, “Kesin ve garanti yatırımları için tavsiye istiyorlarsa bizlerden özellikle altına yönelmeleri tavsiye ederiz” ifadelerine yer verdi.

Ons fiyatı bin 900 doların üzerine çıktı

Kuyumcu Emre Öztürk uzun vadede altının kazandıracağını belirterek, “Ekim ayının başından itibaren altın kasım ayı içerisinde yaklaşık olarak yüzde 12 ‘lik bir daha kazandı diyebiliriz. Yani altına yatırım yapın, yine kazandı. Dolar ve Euro da şu anda yüzde 4’lük yüzde 5’lik bir artış söz konusu. Özellikle Merkez Bankası'nın 2 gün önce açıkladığı yetkililerinin Kasım ayında yapacakları faiz artırımı yapmayacaklarını ve pazartesi günü de özellikle indirime gideceklerini söylediler” şeklinde konuştu.

Euro ve dolar bir miktar düşebilir

Kuyumcu Öztürk, “Bu tabi ki Dolar ve Euro da yükseliş eğilimini birazcık daha düşürecektir. Özellikle de altındaki artışı yine tekrardan tetikleyecektir. Önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarındaki gelişmeler tabi ki takip etmemiz gerekiyor ama fiyatların hızlı bir şekilde artışından ziyade birazcık daha stabil bir şekilde ilerleyecektir. Ons fiyatı çünkü bin 900 doların üzerine çıkmış durumda. Piyasadaki hareketlilik tabi ki her zaman müşterilerin ve özellikle serbest piyasanın hızlı bir şekilde tepki vermesine yol açıyor” diye konuştu.

Uzun vadede altın kazanır

Öztürk, “Dolardaki artış ve altındaki artış de bu sebeple birazcık daha hızlı yükseliş ve düşüşlere gözlemleyebiliyoruz. 2024 ziyade biz birazcık daha haftalık değerlendirirsek çok daha doğru olacaktır. Çünkü yaşanan gelişmeler merkez bankalarındaki hareketlilik, özellikle savaş durumları altın piyasasını özellikle çok hızlı bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden Dolar ve Euro'dan ziyade eğer. Kesin ve garanti yatırımları tavsiye istiyorlarsa bizlerden özellikle altına yönelmeleri tavsiye ederiz. Uzun vadede altın sürekli kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

Altın %12, Döviz % 5 değer kazandı

Kuyumcu Öztürk, “Kasım ayının içerisinde altın yüzde 12 değer kazandı ve döviz piyasası yüzde 4’lük yüzde 5’lik bir değer kazandı. Altın her zaman yatırımcısına kazandıran bir MT olmuştur. Özellikle eğer kıyıda köşede paralarını tutanlar varsa altına yatırıp uzun vadeli bekleyebilirler. Altın her zaman onlar. Daha iyi bir yatırım aracı olacaktır. Gram altına yatırım şu anda çok birazcık daha revaçta diyebiliriz. Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın altın basımı ile ilgili kararları piyasada işçilik oranını arttırıyor ve çeyrek altın ve ata ileri altınlarını da birazcık daha içerikli fiyatlar yükselmiş bir duruma geçiyor. O yüzden müşterilerimiz gram altınları. Ve piyasayı iyi takip ederek de tabii ki ziynet altınlarını da tavsiye ediyoruz" dedi