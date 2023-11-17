Mazot desteği başvuruları başladı. Nasıl başvuru yapılır? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Belediyeler, çiftçilere destek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirme çalışmalarına hız veriyor. Bu kapsamda, çiftçilerin haklarından biri olan mazot desteği başvuruları başladı. Peki mazot desteği başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, kasım ayının ortalarında çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birinci ve ikinci aşamada dağıtılan tarımsal destek ödemelerinin ardından, önümüzdeki haftalarda farklı ve yenilikçi destek ödemelerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İşte mazot desteği ile ilgili detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarıma yönelik destek projelerinin yanı sıra, belediyeler de çiftçilere sağladıkları destek programlarıyla büyük bir öneme sahip. Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar, belediyelerin güncel tarımsal destek projelerini yakından takip ederek bu desteklerden faydalanma fırsatını değerlendirebilirler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik mazot desteği sağlama kararı aldığını duyurdu. Belediye, mazot desteği başvurularının 15 Kasım ile 15 Aralık tarihleri arasında kabul edileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Başkenti ve Başkentlileri Kalkındırmaya Devam Ediyoruz. 2024 yılı Mazot Desteği kapsamında, kendi adına ait traktör ruhsatı ve çiftçi kayıt sistemi belgesi bulunan üreticilere en az 5 dekar ve en fazla 20 dekar arasında destekleme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Mazot desteğine nasıl başvuru yapılır?

Mazot desteğine başvurular 15 Kasım itibariyle başladı. E-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarbil-i-5 linki ile başvuruda bulunulabilir.

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mazot desteği sağlayacağı haberinin ardından, diğer belediyelerin tarımsal destek projelerine dair yapılan araştırmalar da hız kazandı. Belediyelerin tarımsal destek projelerine ulaşmak için, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgi edinilebileceği vurgulandı.

Kasım ayı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere çeşitli tarımsal destek ödemelerini iletecek. İki farklı alt başlık altında gerçekleştirilen ödemeler, kasım ayının ortalarına kadar çiftçilere ulaştırıldı. Bu hafta veya önümüzdeki hafta, yeni tarımsal desteklerin çiftçilere sunulması bekleniyor.

Bakanlık, ödemeler gerçekleştikçe resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapacak. Bu nedenle çiftçilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri önem arz ediyor.