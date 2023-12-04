Memur ve Emeklilerin 5 Aylık Zam Oranı Kesinleşti: Yüzde 33,65

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon verilerine göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Bu veriler, memur ve emekliler için önemli bir gelişmeyi işaret ediyor.

5 Aylık zam oranı yüzde 33,65 oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'da yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43 ve Kasım'da yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, 5 aylık dönemde enflasyonun toplamda yüzde 33,65 olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, memur ve emekliler 5 aylık dönemde bu oranda bir zam alacaklar.

Uzmanların Değerlendirmesi

Ekonomist Muhammet Bayram, TÜFE verileri hakkında yaptığı açıklamada, bu rakamların memurlar, SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 33,65'lik bir artışı hak ettiğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca, aralık ayında enflasyonun ne olacağına dikkat çekerek, bu verinin belirsizliği ortadan kaldıracağını vurguladı.

Asgari ücret 15 bin 963 TL olması bekleniyor

Asgari ücret konusuna da değinen Bayram, asgari ücretin artırılması gerektiğini ve bu artışın yüzde 40'lar seviyesine gelmesini beklediğini ifade etti. Ayrıca, refah payının eklenmesiyle birlikte asgari ücretin 15 bin 963 TL seviyesine yükselebileceğini belirtti.

Faiz artışı yapılması ön görülüyor

Ekonomistler enflasyonun 2024 yılına kadar yüksek seyretmesini beklediğini dile getirerek, ocak ayında Merkez Bankası'nın faiz artışı yapmasını öngördü. 2024 yılında büyümenin küçülmesi ve ihracatın artmasının beklendiğini ifade etti. Bu veriler, memur, emekli ve asgari ücretli vatandaşlar için mali durumlarını planlama açısından önemli bir referans sağlayacaktır.