Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak tarih belli oldu

Bu karar, ekonomi piyasaları ve yatırımcılar için son derece önemli bir dönemeç olarak görülüyor.

Ekonomistlerden faiz artırımı beklentisi

Anadolu Ajansı Finans tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin genel beklentisi, politika faizinde 250 baz puanlık bir artış yönünde. Bu beklenti, politika faizinin yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 aralığında değişebileceğine işaret ediyor. Yıl sonuna yönelik beklentiler ise politika faizinin yüzde 40,00 seviyesinde olacağı yönünde.

Ekim ayında gerçekleşen faiz artışı

Ekim ayındaki PPK toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine çıkarmıştı. Bu karar, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlama amacıyla alınmıştı.

2023 TCMB toplantı takvimi

Merkez Bankası, 2023 yılı içerisinde gerçekleştireceği diğer toplantıların tarihlerini de belirledi. Bu tarihler; 21 Aralık 2023, 25 Ocak 2024, 22 Şubat 2024 ve 21 Mart 2024 olarak sıralanıyor. Bu tarihler, ekonomi gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin geleceği ve yatırım piyasaları için kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, ekonomik istikrar ve yatırımcı güveni açısından büyük bir rol oynuyor.