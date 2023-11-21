Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz kararını ne zaman açıklanacağı herkes tarafından merak ediliyor. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı kritik toplantı ne zaman? Faiz kararı beklentileri ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, son günlerin en önemli ekonomi başlıkları arasında öne çıkıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından alınacak yeni faiz kararı, ekonomi gündemini belirleyecek kritik bir öneme sahip. Geçtiğimiz ay gerçekleşen toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık bir artışla yüzde 35'e çıkarmıştı.

Peki, yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun kasım ayı toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun kasım ayı toplantı takvimi netleşti.

Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısı, 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise toplantının sona ermesinin ardından, saat 14:00'ten sonra kamuoyuna duyurulacak.

2023 Kasım ayı faiz kararı için ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik AA Finans'ın düzenlediği beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizindeki değişiklik beklentilerinin ortalaması, 250 baz puanlık bir artırım yönünde şekillendi.

Anket sonuçlarına göre, politika faizinde 250 ila 500 baz puan arasında bir artırım öngören ekonomistlerin oranı yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişim gösterdi.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 olarak belirtildi.

Önceki ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi, yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarılarak 500 baz puan artırılmıştı.

2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), ekim ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti.