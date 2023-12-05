Otomobil Piyasasında Büyük Fırsatlar: Fiyatlar Dip Yaptı! En ucuz sıfır otomobiller?

Otomobil piyasasında büyük indirimler: Hyundai, Fiat, Renault gibi markaların sıfır araçları 675 bin TL'ye düştü. İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları ve kampanya detayları!

Araba Sahibi Olma Hayali Gerçek Oluyor

Son zamanlarda otomobil almak neredeyse imkansız bir hayale dönüşmüştü. Yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kişi için ulaşılması güç bir noktaya varan otomotiv piyasası, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yeni bir döneme girdi.

675 Bin TL'ye Sıfır Otomobil Fırsatı

Son haftalarda otomotiv sektöründe düzenlenen kampanyalar sayesinde, sıfır otomobil fiyatları 675 bin TL'ye kadar düştü. Bu fiyatlar, özellikle ekonomik sınıf otomobillerde yoğun bir ilgiyi de beraberinde getirdi.

En Ucuz Sıfır Otomobiller Hangileri?

Türkiye'de otomobil meraklıları için en ucuz sıfır araçların listesi Murat Tosun, otomotiv uzmanı ve sosyal medya fenomeni tarafından paylaşıldı. İşte, dikkat çeken o modeller ve fiyatları:

Citroen C3: 813 bin TL

813 bin TL Fiat Egea Sedan: 777 bin 900 TL

777 bin 900 TL Fiat Egea HB: 827 bin 900 TL

827 bin 900 TL Fiat Egea Cross: 850 bin 900 TL

850 bin 900 TL Fiat Panda City: 792 bin 900 TL

792 bin 900 TL Hyundai i10: 675 bin TL

675 bin TL Hyundai i20: 785 bin TL

785 bin TL Kia Picanto: 780 bin TL

780 bin TL Opel Corsa: 880 bin 900 TL

880 bin 900 TL Renault Clio: 852 bin TL

852 bin TL Renault Taliant: 837 bin 900 TL

837 bin 900 TL Seat Ibiza: 795 bin TL

Kampanyalar Otomobil Piyasasını Canlandırdı

Devletin otomotiv sektörüne yönelik son düzenlemeleri ve otomobil firmalarının müşterileri rahatlatan kampanyaları sayesinde, ikinci el araçlar da dahil olmak üzere piyasada bir miktar gerileme yaşandı. Bu durum, otomobil almayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor.