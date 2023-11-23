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Otomobil piyasasında indirimler devam ediyor. Fiyatlar daha da düşecek mi?

Otomobil piyasasında indirimler devam ediyor. Fiyatlar daha da düşecek mi?

Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı düzenlemelerin ardından, sıfır ve ikinci el araç piyasasında belirgin bir düşüş gözlendi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Araç pazarında meydana gelen fiyat düşüşleri, vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Hem sıfır hem de ikinci el araçlarda belirgin bir düşüş yaşandı. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyu tarafından bilindiği üzere geçmişte yaşanan olumsuzluklar, piyasa işleyişini bozmuş ve fiyatları aşırı derecede yükseltmişti. Ticaret Bakanlığımız, piyasa düzenini tekrar sağlamak amacıyla önemli adımlar attı. Haksız uygulamalar, kayıt dışı ticaret ve araç erişimi sorunlarıyla başa çıkarak piyasayı yeniden düzenledi.

Sıfır otomobillere ne kadar indirim yapıldı?

Bu çabaların sonucunda, bugün sıfır otomobillerde %15 ile %20 arasında indirimler yapıldı. Sıfır otomobilde sağlanan bu indirimler doğal olarak ikinci el otomobil piyasasına da yansıdı ve sıfır/ikinci el araç fiyat makası normal seviyelere geldi.

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Fahiş fiyatlandırmanın ortadan kalktığı bir dönemde, reel fiyat üzerinden %10-15 civarında bir indirim sağlandı. Örneğin, şu anda geçmişte 1 milyon TL olan otomobiller, 850 ila 900 bin TL arasında alıcı buluyor.”

Ancak, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve mevduat oranları gibi nedenlerden dolayı reel tüketici talebinde bir düşüşün olduğunu belirten Ertemel, “ Krediye erişimde sağlanacak kolaylıkların, piyasayı canlandıracağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

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