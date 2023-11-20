Petrol fiyatları yükselişte! Ne kadar oldu? Brent petrol nedir?

Petrol fiyatları tüm üretim fiyatlarının temelini oluşturduğu için herkes tarafından takip ediliyor. Peki brent petrol nedir? Neden artar? Brent petrol şu anki fiyatı ne kadar?

Cuma günü Brent petrol varil fiyatı, günü 80,61 dolar seviyesinde tamamlayarak önceki günkü 80,81 dolarlık zirveye kıyasla hafif bir düşüş yaşadı. Bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,96 artarak 81,38 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varili ise 76,82 dolardan alıcı buldu.

Peki brent petrol fiyatları neden artıyor?

Geçen hafta, petrol fiyatları son 4 ayın en düşük seviyelerine gerilemişti, ancak arz endişelerinin tekrar yükselmesiyle birlikte fiyatlar yükselişe geçti.

OPEC+ grubu, Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderliğinde, 26 Kasım'da Viyana'da bir araya gelerek piyasa koşullarını değerlendirecek ve üretim politikasını gözden geçirecek. Toplantıda, fiyatları istenilen seviyede tutmak adına ek bir üretim kesintisinin gündeme gelebileceği konuşuluyor, bu da piyasalarda arz endişelerine neden oluyor.

Uzmanlara göre, toplantının ana gündem maddelerinden biri Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisi olacak.

Petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen, küresel ekonomik verilerden kaynaklanan endişeler petrol talebinde sınırlamaya neden oluyor. Özellikle geçen hafta başlıca ekonomilerden gelen zayıf ekonomik veriler, küresel petrol talebi konusundaki belirsizliği sürdürüyor. Ayrıca, Filistin-İsrail çatışmasına dair gelişmeler de piyasaların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak, 81,56 ile 82,40 dolar arasının direnç, 80,72 ile 79,88 dolar arasının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Brent petrol nedir?

Dünya petrol piyasasının belirleyici unsuru olan brent petrol, aynı zamanda Londra Brent veya Brent Blend olarak bilinir. Shell tarafından "Brent Goose" adıyla anılan bu petrol, %0,37 sülfür içermesi nedeniyle Brent Petrol'ü "tatlı petrol" sınıfında konumlandırır, bu da işlenmesini daha kolay hale getirir.

Bu petrol, ham petrolü işleyen rafineriler için avantajlıdır, çünkü düşük sülfürlü veya "tatlı" olarak adlandırılan bir formu içerir. Rafineriler, bu tür petrolü kullanarak benzin veya dizel yakıtı üretmeyi daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bölgeden çıkarılan brent petrolü, tatlı ve hafif bir yapıya sahiptir, bu da işlenmesini kolaylaştırır ve benzin ile dizel yakıt üretimi için idealdir. Ayrıca, denizden çıkarıldığı için nakliyesi, doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderilmesini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı, üretildiği bölge ve kaynaktan gelmesi açısından büyük önem taşır. Daha ucuz ve hızlı üretilen petrol, genellikle daha fazla talep görür. Ayrıca, denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol arasında fiyat farkı bulunur.

Brent petrol fiyatı ne kadar?

SPK'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol, 42 galon ham petrol eşdeğerine denk gelir, yani yaklaşık 159 litrelik bir hacme sahiptir.

Bir varil ham petrolden elde edilen ürünler arasında; 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler bulunur.

Önemli bir nokta ise, tüm ham petrol tiplerinin eşdeğer olmadığıdır. Her petrol türü farklı bileşenlere sahiptir ve bu nedenle üretimden elde edilen yan ürün miktarları da değişiklik gösterir