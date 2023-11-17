PTT aracılığıyla 260 TL elektrik faturası yardımı alabilirsiniz! Başvuru yapmanıza gerek yok! İşte tüm detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi destek çalışmalarına devam ederek vatandaşlara yönelik yeni bir destek sunuyor. Bu kapsamda, sunulan son destek, elektrik faturası yardımını içeriyor. İşte 260 TL destek ile ilgili detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine elektrik faturalarında destek sağlamak amacıyla PTT aracılığıyla yardım sunuyor. Bu destek, fatura üzerinde adı ve soyadı belirtilen bireylerin ödemelerine yönelik ve yardım miktarı 260 TL'yi aşmamaktadır.

260 TL elektrik faturası desteğinden kimler faydalanabilir?

Yardım programı, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 Sayılı 65 Yaş Üstü Muhtaç, Güçsüz ve Yetim Türk Vatandaşlarına Emeklilik Yardımı Hakkında Kanun kapsamında SYD Vakfı tarafından sunuluyor. Aynı zamanda, aşağıdaki haklara sahip olan bireyler de bu yardımdan faydalanabilir:

Periyodik Merkezi Yardım ve Emekli Maaşları,

Muhtaç Asker Ailelerine Periyodik Nakit Yardımı Programı (MAAY),

Yetim ve Asker Çocuk Yardım Programı (ÖYAÇ),

Şartlı Eğitim – Şartlı Sağlık Yardım Programı,

Çoklu Doğum Destek Programı,

Kronik Hastalıklar Destek Programı,

Engelli Aylığı, Yaşlılık Aylığı alanlar.

260 TL elektrik faturası desteğinden nasıl yararlanılır?

Kurumlara başvuru yapma zorunluluğu olmadan, destekten yararlanmak isteyen bireyler, kimlik kartları ve elektrik faturalarıyla birlikte PTT şubesine başvuruda bulunarak işlemlerini tamamlayabilirler. Emeklilik hakları, 2022 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, aylık sistem denetimi sonrasında düzenli sosyal yardım ödemeleri ve harcamalar belirlenecektir.

İşte ödeme miktarları:

EDT programı kapsamında yapılacak olan ödemeler ise aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Hanede 1-2 kişi yaşadığında aylık 130,09 TL (75 kilowatt saat kullanımında),

Hanede 3 kişi yaşadığında aylık 173,46 TL (100 kilowatt saat kullanımında),

Hanede 4 kişi yaşadığında aylık 216,82 TL (125 kilowatt saat kullanımında),

5 ve daha fazla kişi yaşadığında aylık 260,19 TL (150 kilowatt saat kullanımında) ödeme yapılacaktır.

Destekten faydalanmak isteyenler, gerekli belgeleri PTT şubesine teslim ederek başvuruda bulunabilirler. Tüm şartlar sağlandığı sürece, yardım programından düzenli olarak yararlanmaya devam edilebilir.