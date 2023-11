QNB Finansbank müşterilerine özel kampanya! Elektrik, su, doğalgaz faturanızla 300 TL kazanabilirsiniz

QNB Finansbank, müşterilerine özel bir kampanya kapsamında CardFinans ve QNB First logolu kredi kartlarına veya yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere 300 TL'ye varan ParaPuan sunuyor. İşte kampanyanın detayları...

QNB Finansbank’ın sunduğu bu kampanya, her bir talimat başına 100 TL olmak üzere toplamda 300 TL'ye kadar ParaPuan kazanma fırsatı sunuyor.

Kampanya hangi tarihler arasında geçerli?

1-30 Kasım tarihleri arasında, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları ile QNB Finansbank vadesiz hesabınız üzerinden yapılacak her yeni Otomatik Fatura Ödeme talimatı için özel bir kampanya sunuluyor. Ancak her yeni talimat için geçerli olan kampanya, iptal edilirse yeniden verilen talimatlardan ödül alınamıyor.

Ne kadar ParaPuan kazanılabiliyor?

Her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için en az 100 TL ve en fazla 300 TL değerinde ParaPuan kazanılabiliyor.

Kampanya şartları neler?

Kredi kartından ödül kazanmak için talimat verdiğiniz faturanın 30 Nisan 2024 tarihine kadar en az bir kez ödenmiş olması gerekir. Verdiğiniz talimatların 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olması önemli. Bu tarihe kadar talimatlarınızın iptal edilmesi durumunda kazandığınız ParaPuan ödülü geri alınır. Ayrıca kullanılan ParaPuan miktarı kredi kartı ekstrenize borç olarak yansıtılır.

Kazanılan para ne zaman kredi kartına yansır?

29 Aralık 2023 tarihine kadar hesaptan verilen talimatlar doğrultusunda ilgili faturanın ödenmesi gerekir. Kazanılan ParaPuan, 1-10 Ocak 2024 tarihleri arasında CardFinans Nakit kartına yüklenir. Kredi kartından verilen talimatlar için ise kazanılan ödül, faturanın ödendiği ayın son iş gününde CardFinans veya QNB First logolu kredi kartına yüklenir.

Kampanya hakkında daha fazla detaya QNB Finansbank’ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.