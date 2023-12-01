SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Ocak emekli maaşı en düşük 10 bin lira olacak” dedi

2024 yılında yapılacak olan zam, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Halihazırda 7 bin 500 TL olarak ödenen taban emekli aylığı, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında değer kaybediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için rahatlatıcı çözümlerin yakında uygulanacağını belirtti.

Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

Özgür Erdursun, emekli aylığı hesaplamalarına dair bir örnek vererek, daha çok çalışarak ve 9000 gün prim toplayarak daha yüksek emekli aylığı almanın mümkün olduğunu açıkladı. Örneğin, 1973 doğumlu, 1996'da SGK'ya başlamış ve 9097 prim günü olan bir kişinin emekli aylığı 8 bin 886 TL olarak hesaplandı. Erdursun, 1 Ocak 2024'te SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ortalama yüzde 40 oranında enflasyon farkı verileceğini ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye yükseltileceğini belirtti.

Çalışanlar İçin Dezavantajlı Durum

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına ilişkin önemli bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Erdursun, çok çalışan ve asgari ücretin üstünde gelirle daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenlerin emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşeceğini ifade etti. Bu durum, emekli maaşlarının hesaplanmasında dikkate alınması gereken bir faktör.

Emeklilerin Zam Beklentisi

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, kanun gereği Temmuz ve Ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar. 2024 yılında beklenen zam, emeklilerin maaşlarını artıracak ve hayat pahalılığına karşı bir nebze olsun rahatlama sağlayacak.