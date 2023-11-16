Şok 18 Kasım Cumartesi fırsatlarını kaçırmayın! Peşin fiyatına 6 taksitle beyaz eşya…

18 Kasım tarihli Şok aktüel ürünler kataloğu, ilgi duyan müşteriler için yayınlandı. Katalog, cumartesi günü raflardaki yerini alacak olan çeşitli ürünleri içeriyor. Elektronik ev aletleri, teknolojik ürünler, bahçe mobilyaları, mutfak eşyaları ve ev tekstili gibi farklı ürün grupları, müşterilere çeşitli seçenekler sunuyor. Katalogdaki ürünlerin detayları, merak konusu olan müşteriler için büyük bir ilgi odağı oluyor.

Şok 18 Kasım kataloğunun ilk sayfasında öne çıkan ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Ücretsiz kargo ile teslimat avantajı ile Altus Buzdolabı 14999 TL

Altus 7 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL

Hoover 9 KG Kurutma Makinesi 12599 TL

Hoover Çamaşır Makinesi 10599 TL

Samsung İnox No-Frost Buzdolabı 19999 TL

Şok 18 Kasım kataloğunun ikinci sayfasında öne çıkan ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Samsung Yeşil Elektrikli Süpürge 7899 TL

Tp-Lİnk Robot Süpürge ve Paspas 8749 TL

Zwilling 68 Parça Çatal Kaşık ve Bıçak Seti 4799 TL

Tefal Titanyum Derin Tencere 999 TL

Tefal Titanyum Difuzyon Tabanlı Tava 559 TL

Şok 18 Kasım kataloğunun üçüncü sayfasında öne çıkan ürünler ve fiyatları şu şekilde:

2 yıl garantili Alpina set 15 Siyah 7999 TL

Alpina GLS 640 Siyah Cam Ocak 2399 TL

Şok marketlerde ocak setlerine ücretsiz kurulum ve peşin fiyatına 6 taksitle sahip olabilirsiniz. Ayrıca pek çok ürün Şok’ta ücretsiz teslimat ve kargo imkanı ile sahibine ulaşıyor.