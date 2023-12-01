Teknoloji severler için A101'de büyük fırsat

Akıllı televizyonlardan cep telefonlarına kadar geniş bir yelpazede, Onvo ve Toshiba gibi markaların Ultra HD Smart TV'leri ve Philips'in UHD Smart Led TV'si gibi ürünler dikkat çekiyor. Bu ürünler, teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor.

Ev İşlerini Kolaylaştıran A101 İndirimleri

A101'in bu haftaki indirim kataloğunda ev işlerini kolaylaştıracak ürünler de var. SEG marka çamaşır makineleri, Samsung mikrodalga fırınlar ve Singer dikiş makineleri gibi ürünler, ev işlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, Kiwi marka meyve sıkacağı ve Arzum seramik tabanlı ütüler de evlerdeki iş yükünü hafifletiyor.

Mutfakta Şıklık ve Pratiklik Sunan Ürünler

A101, mutfaklar için de birçok indirimli ürün sunuyor. Schafer marka çay makineleri, Fantom dikey süpürgeler ve Kiwi elektrikli ısıtıcılar gibi ürünler, hem şıklık hem de pratiklik sunuyor. Bu ürünler, mutfaklarda hem estetik bir görünüm sağlıyor hem de kullanışlılık açısından ön plana çıkıyor.

Ev Dekorasyonunda Yenilikçi Seçenekler

A101'in aktüel ürünleri arasında ev dekorasyonunu yenilemek isteyenler için de birçok seçenek bulunuyor. Leone marka gardıroplar, Evona banyo dolapları ve Nevada kitaplıklar gibi ürünler, evlerinizi yenilemek için ideal seçenekler sunuyor. Ayrıca, modern tasarımlı orta sehpa ve TV üniteleri de ev dekorasyonunda fark yaratıyor.

A101 İndirimleriyle Bütçenizi Koruyun

A101'in 30 Kasım 2023 tarihli indirimleri, çeşitli kategorilerdeki ürünlerle her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Bu indirimler, teknolojiden ev gereçlerine, mutfak aletlerinden ev dekorasyonuna kadar geniş bir yelpazede, tüketicilere hem kaliteli hem de uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlıyor.

İşte A101'de Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğundaki bazı fiyatlar;

Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led TV: 10.799 TL

Toshiba 55" Ultra HD Smart TV: 11.499 TL

Philips 50" UHD Smart Led TV: 15.799 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led TV: 5.699 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu: 5.299 TL

Piranha Akıllı Saat: 259 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi: 11.499 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon: 3.499 TL

Samsung Mikrodalga Fırın: 2.299 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi: 2.799 TL

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı: 899 TL

Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü: 649 TL

Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi: 849 TL

Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge: 999 TL

Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi: 899 TL

Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan: 299 TL

Kiwi Çubuk El Blender'ı: 289 TL

Kiwi Türk Kahvesi Makinesi: 299 TL

Aprilla Dijital Banyo Baskülü: 159 TL

Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi: 479 TL

Verda Emaye Çaydanlık Takımı: 399 TL

Verda Emaye Pişir Sakla Tencere: 219 TL

Verda Emaye Ayaklı Kristal Tepeli Şekerlik: 279 TL

Verda Emaye Sos Tavası: 149 TL

Verda Emaye Vakumlu Saklama Kabı Seti 3'lü: 299 TL

Cem Nero Karnıyarık Tencere: 299 TL

Cem Nero Tava: 149 TL

Cem Nero Derin Tencere: 299 TL

Rooc Meyve Sebze Bıçağı 4'lü: 39,90 TL

Manuel Kollu Rende: 199 TL

Kollu Nar ve Narenciye Sıkacağı: 599 TL

Desenli Sporcu Matarası 720 ml: 29,90 TL

Maxi Organizer: 29,90 TL

Buzdolabı Organizeri: 19,90 TL

Bas Aç Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü: 29,90 TL

Trend Saklama Kabı 2'li: 24,90 TL

Trend Saklama Kabı 3'lü: 45 TL

Çöp Kovası: 45 TL

Çift Fırçalı Gırgır: 14,90 TL

Pasta Börek Saklama Kapları: 59,90 TL

Luminarc Trianon Serisi Tabaklar: 29,90 TL

LAV Kulplu Çay Bardağı: 12,50 TL

LAV Desenli Bardak: 19,90 TL

LAV Başucu Sürahisi: 59,90 TL

Keramika Pizza Tabağı: 54,90 TL

Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı: 169 TL

Paşabahçe Colby Reçellik 6'lı: 59,90 TL

Borosilikat Kupa 3'lü: 49,90 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik: 199 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık: 149 TL

Cam Saklama Kabı: 17,50 TL

Ayran Sürahisi: 49,90 TL

Karma Matara Çeşitleri 550 ml: 39,90 TL

Silikon Ürünler: 17,50 TL

Saklama Kabı Seti 8 Parça: 139 TL

APEC APX5 150 CC Maxi Scooter: 59.990 TL

Motosiklet Eldiveni: 159 TL

Balaklava: 34,90 TL

Neopren Yüz Maskesi: 44,90 TL

Universal Motosiklet Brandası: 199 TL

Solar Kamp Duşu: 179 TL

Çantalı Portatif Ocak: 499 TL

Dedantörlü Kamp Sobası: 269 TL

Desenli Kamp Sandalyesi: 169 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 159 TL

Kanepe 3'lü: 4.490 TL

Leone 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: 3.290 TL

Evona Banyo Dolabı: 1.090 TL

Nevada Kitaplık: 790 TL

Orta Sehpa: 790 TL

TV Ünitesi: 790 TL

Simay Çalışma Masası: 1.090 TL

Kiwi Evcl Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti: 2.990 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 99,90 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 129,90 TL

Yastık Kılıfı 2'li: 49,90 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı: 47,90 TL

Bulaşık Altlığı: 19,50 TL

Kabin Boy PP Valiz: 379 TL

Orta Boy PP Valiz: 479 TL

Büyük Boy PP Valiz: 579 TL