Teknoloji ve konfor bir arada: A101 aktüel ürünler kataloğu

A101, 16 Kasım 2023 Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında, teknolojik aletlerden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

Akıllı Televizyonlardan İndirim Yağmuru

32 inch Akıllı Televizyon: Ev eğlencesinde yeni bir sayfa açın! 4.099 TL fiyatıyla dikkat çeken bu televizyon, modern özellikleriyle göz kamaştırıyor.

7 Filtreli Su Artıma Cihazı: Sağlıklı su içmek artık daha kolay. 1.999 TL'ye sunulan bu cihaz, suyunuzu arındırarak sağlıklı içme suyu elde etmenizi sağlıyor.

Cam Ankastre 3'lü Set: Mutfaklarınızı yenilemek isteyenler için ideal bir seçenek. 9.799 TL'ye sunulan bu set, hem şık hem de fonksiyonel.

Duvar Tipi Isıtıcı: Soğuk kış günlerinde evinizi ısıtacak, 439 TL fiyat etiketiyle bütçe dostu bir seçenek.

Saç Düzleştirici ve Diğer Kişisel Bakım Ürünleri: Güzellik ve bakım rutininizi tamamlayacak ürünler, cazip fiyatlarla sizleri bekliyor.

Mutfakta Renk ve Şıklık: Porselen ve Cam Ürünler

Renkli Cam Kase ve Porselen Sufle Kabı: Sofralarınıza renk katacak bu ürünler, hem kullanışlı hem de estetik.

Ahşap Mutfak Gereçleri: Mutfak işlerinizi kolaylaştıracak, şık ahşap gereçler uygun fiyatlarla sunuluyor.

A101'de Cazip Fiyatlarla Kaliteli Ürünler

A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda, her bütçeye uygun, kaliteli ve kullanışlı ürünler bulunuyor. Teknolojiden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar pek çok ürün, indirimli fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Bu fırsatları kaçırmamak için 16 Kasım 2023 Perşembe günü A101 mağazalarına uğramayı unutmayın!