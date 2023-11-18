Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), damızlık koyun ve keçi satış fiyatlarında önemli bir artışa gitti. Eylül ayında yapılan bu zammın etkisiyle, koyun, keçi ve koç, teke fiyatlarında dikkate değer bir yükselme yaşandı. İşte güncel hayvan fiyatları…

Özellikle Anadolu Merinosu Koç-Teke için belirlenen fiyatlar, 6 bin 500 lira seviyesinden 9 bin 200 liraya yükseltildi. Benzer şekilde, koyun-keçi fiyatları da 5 bin 500 liradan 6 bin liraya çıkarıldı.

Küçükbaş hayvan fiyatları ne kadar oldu?

Anadolu Merinosu koç teke fiyatındaki bu zam, mevcut fiyatı 9 bin 200 liraya çıkarttı. Aynı zamanda, toklu çebiç fiyatı da yükseltilerek 7 bin 500 liraya ulaştı. Anadolu Merinosu ırkına ait koyun ve keçi fiyatı ise 6 bin liraya yükseldi. Dişi toklu-çebiç fiyatı da geçerli güncelleme ile 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

Son dönemde et fiyatlarındaki artış, damızlık hayvan fiyatlarını olumsuz yönde etkilemeye başladı. Bir zamanlar 20-25 bin lira arasında seyreden damızlık hayvan fiyatları, şu anda 55-60 bin liraya kadar yükseldi. Geçtiğimiz yıl, üretici süt fiyatlarındaki düşüş nedeniyle birçok çiftçi zarar etmiş ve yüz binlerce anaç hayvan kesime gönderilmişti. Şu anda kesilen hayvanların yerine yeni hayvan almak neredeyse imkansız hale geldi.

Büyükbaş hayvan fiyatları ne kadar oldu?

TİGEM, 2023 yılına ait damızlık sığır fiyatlarını duyurarak, damızlık hayvan fiyatlarını güncellendi. Nisan ayında 3-5 aylık en düşük gebe düve fiyatını 26,640 liradan 54,000 liraya yükseltirken, 3-5 aylık en düşük gebe inek fiyatı bir önceki yıla göre 26,040 liradan 53,000 liraya çıktı. En düşük sağmal inek fiyatı da 24,240 liradan 51,000 liraya çıkartıldı. 7 günlük buzağıların fiyatı ise 5,000 liradan 9,000 liraya yükseldi.