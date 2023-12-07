  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TRT'den emekli ve memur zammı için net rakamlar: 2024 beklentileri ve tahminler
TRT'den emekli ve memur zammı için net rakamlar: 2024 beklentileri ve tahminler

TRT'den emekli ve memur zammı için net rakamlar: 2024 beklentileri ve tahminler

TRT'nin açıkladığı 2024 emekli ve memur zammı tahminleri: Enflasyon verileri ve seçimlerin etkisiyle memur maaşları %50 artışla 33 bin liraya, emekli maaşları ise 11 bin 250 liraya yükselecek. 8 milyon emekliye müjde!

Enflasyon verileri ve zam oranları: ekonomik göstergelerin rolü

TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri, yıllık enflasyon oranının %61.98'e yükseldiğini gösteriyor. Aralık ayı verileriyle birlikte belirlenecek son 6 aylık enflasyon rakamları, emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Bu veriler, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için uygulanacak zam oranının %35.24'e yükseldiğini işaret ediyor.

emekli-ve-memur-maaslarina-yapilacak-zam-oranlari-1.jpg

Memur ve emekli maaşlarına beklenen artış: rakamlarla değerlendirme

AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin'in açıklamalarına göre, memur ve memur emeklilerinde yaklaşık %50'lik bir artış gerçekleşmesi durumunda, en düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin liraya yükselecek. Bu artış, memur ve emekli vatandaşların ekonomik refahında önemli bir iyileşme anlamına geliyor.

emekli-ve-memur-maaslarina-yapilacak-zam-oranlari-3.jpg

Seçimler ve emekli zamları: politik etkiler

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin yaklaşması, hükümetin emekli zamlarını 'dopingli' yapma ihtimalini artırıyor. Bu durum, memur zamlarıyla benzer bir artışın emeklilere de uygulanabileceği iddialarını güçlendiriyor.

En düşük emekli maaşı tahminleri: ekonomik beklentiler

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un tahminlerine göre, en düşük emekli maaşına %50 ile %60 arasında bir artış yapılması muhtemel. Bu durumda, 7 bin 500 lira olan emekli aylıkları, %50 artışla 11 bin 250 liraya yükselebilir.

emekli-ve-memur-maaslarina-yapilacak-zam-oranlari-4.jpg

8 Milyon emekliye müjde: tabanda birleşme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, en düşük emekli maaşına yapılacak seyyanen artış, milyonlarca emeklinin asgari aylık oranında buluşmasına yol açacak. 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı alması beklenen vatandaş sayısının 8 milyonu bulması bekleniyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Kuyumcular altın ve döviz piyasasını değerlendirdi; Altın %12, Döviz % 5 değer kazandı
Kuyumcular altın ve döviz piyasasını değerlendirdi; Altın %12, Döviz % 5 değer kazandı
Emlak Vergisi İadesi: Ev Sahiplerine Müjdeli Haber
Emlak Vergisi İadesi: Ev Sahiplerine Müjdeli Haber
Erken emeklilikte yeni dönem: 40 yaş üstüne müjdeli haber!
Erken emeklilikte yeni dönem: 40 yaş üstüne müjdeli haber!
6 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!
6 Aralık 2023 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!
Altın Piyasası Kritik Dönemeçte: Gram biriktirenler dikkat! Uzmanlar Ne Diyor?
Altın Piyasası Kritik Dönemeçte: Gram biriktirenler dikkat! Uzmanlar Ne Diyor?
İkinci El Otomobil Pazarında En Popüler Modeller
İkinci El Otomobil Pazarında En Popüler Modeller
Otomobil Piyasasında Büyük Fırsatlar: Fiyatlar Dip Yaptı! En ucuz sıfır otomobiller?
Otomobil Piyasasında Büyük Fırsatlar: Fiyatlar Dip Yaptı! En ucuz sıfır otomobiller?