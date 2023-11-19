Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması. Asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar artacak? Cevabı haberimizde...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, dün Soma'da hayatını kaybeden 301 madencinin defnedildiği mezarlığı ziyaret etti. Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, asgari ücretle ilgili konulara odaklandı ve vergi düzenlemelerine dikkat çekti.

Yüzde 27'lik vergi dilimine daha önce altı ayda girildiğini, ancak artık bu dilime nisan ayında girildiğini belirten Atalay, vergi konularında yapılan düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsilcilerinin bulunacağını söyleyerek, "Onlar bu parayla nasıl geçiremediklerini anlatacaklar. Yaşayan bizzat orada oturacak. Kadın da olacak erkek de olacak" sözlerini kullandı.

Peki, asgari ücret ne kadar olacak sözlerine Atalay ne yanıt verdi?

Atalay, asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Asgari ücret çıktığında maalesef ülkemizde ete, süte, kiraya her şey, her yere zam geliyor. Şu anda asgari ücrete 'Evet' desen, imzalasan şubatın 1'inde olacak asgari ücret maaşı. Şu anda şubatın 1'ine 2,5 ay bir zaman var. O zamana kadar zaman olduğu için konuşmanın bir anlamı yok. Zamanında konuşmak lazım"

Asgari ücret şu an ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Vergiler ve kesintiler düştüğünde net tutar ise 11 bin 402 lira 32 kuruş.

İşverene toplam maliyet hesaplandığında, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruşa ulaşıyor. Bu miktarın 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücreti, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primini ve 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primini içeriyor.

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücret, yasal düzenlemeler gereği belirlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından şekillendirilir. Bu komisyon, işçi, işveren ve hükümeti temsilen toplam 15 üyeden oluşur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından çağrılan komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları için teamül gereği aralık ayında dört kez toplanır.

Komisyonun başkanlık görevini, Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birisi üstlenir. En az 10 üyenin katılımıyla toplanan komisyon, oy çokluğuyla karar verir ve oy eşitliği durumunda başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir.