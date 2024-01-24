Akşemseddin Türbesi: Bolu'nun Göynük İlçesindeki tarihi ve manevi hazine
Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Akşemseddin Türbesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük sultanlarından Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin'e ait tarihi bir yapıdır. Bu türbe, ziyaretçilere tarihi ve manevi bir deneyim sunarak, Türk tarihi ve kültürüne ışık tutuyor.
Yolunuz düşerse uğramadan dönmeyin!
Göynük'ün Tarihi Mirası: Akşemseddin Türbesi
Bolu'nun Göynük ilçesinde, Gazi Süleyman Paşa Camii'nin bahçesinde yer alan Akşemseddin Türbesi, Türkiye'nin en değerli tarihi yapılarından biridir. 1464 yılında Fatih Sultan Mehmet'in emriyle inşa edilen bu türbe, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir ve Fatih Sultan Mehmet'in Akşemseddin'e olan derin saygısını yansıtır.
24 Oca 2024 - 23:55 Bolu/ Göynük- Gündem
Mahreç Rahmiye Beydili
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.