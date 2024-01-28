Batı Karadeniz’de kış manzaraları!
Kışın Güzellikleri Abant'ta Buluştu: Beyaz Örtünün Altında Bir Cennet
Bolu'nun büyüleyici doğal güzelliği, Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte adeta bir kış masalına büründü. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bölgenin eşsiz manzarasını 50 santimetrelik bir beyaz örtüyle kapladı. Bu muhteşem manzara, doğa severler ve tatilcilerin ilgisini çekti ve onları Abant'a doğru bir akın başlattı. Ormanlarla çevrili bu doğa harikasında, kartpostallık görüntüler kendini gösterdi. Göl çevresinde dolaşan ve bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, kışın tadını çıkardı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.