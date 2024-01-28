Batı Karadeniz’de kış manzaraları!

Bolu'nun büyüleyici doğal güzelliği, Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte adeta bir kış masalına büründü. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bölgenin eşsiz manzarasını 50 santimetrelik bir beyaz örtüyle kapladı. Bu muhteşem manzara, doğa severler ve tatilcilerin ilgisini çekti ve onları Abant'a doğru bir akın başlattı. Ormanlarla çevrili bu doğa harikasında, kartpostallık görüntüler kendini gösterdi. Göl çevresinde dolaşan ve bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, kışın tadını çıkardı.

