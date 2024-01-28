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Batı Karadeniz’de kış manzaraları!

Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te kar yağışının getirdiği kış güzellikleri: Abant'tan Bolu Dağı’na, Karapınar'dan Safranbolu'ya, beyaz örtünün altında gizlenen eşsiz manzaralar ve yaşanan heyecan.

İhlas Haber Ajansı
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Kışın Güzellikleri Abant'ta Buluştu: Beyaz Örtünün Altında Bir Cennet mask

Batı Karadeniz’de kış manzaraları!

Kışın Güzellikleri Abant'ta Buluştu: Beyaz Örtünün Altında Bir Cennet

Bolu'nun büyüleyici doğal güzelliği, Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte adeta bir kış masalına büründü. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bölgenin eşsiz manzarasını 50 santimetrelik bir beyaz örtüyle kapladı. Bu muhteşem manzara, doğa severler ve tatilcilerin ilgisini çekti ve onları Abant'a doğru bir akın başlattı. Ormanlarla çevrili bu doğa harikasında, kartpostallık görüntüler kendini gösterdi. Göl çevresinde dolaşan ve bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, kışın tadını çıkardı.

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Düzce'de Kar Sevinci: Bolu Dağı’nda Beyaz Heyecan mask

Düzce'de Kar Sevinci: Bolu Dağı’nda Beyaz Heyecan

Düzce Valiliği'nin kar yağışı uyarısının ardından, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Özellikle Topuk, Sinekli ve Eğrelti gibi yaylalarda yoğun kar yağışı yaşanırken, Bolu Dağı da karın güzelliğinden nasibini aldı.

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Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarıyla yol güvenliği sağlanırken, Düzceliler ve doğa severler, karın keyfini çıkarmak için Bolu Dağı’na yöneldi. Bölge sakinleri, bekledikleri kış güzelliğini sonunda yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

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Zonguldak'ta Kış Manzaraları: Karapınar Köyü’nde Kış Kartpostalları mask

Zonguldak'ta Kış Manzaraları: Karapınar Köyü’nde Kış Kartpostalları

Zonguldak'ta başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Merkeze bağlı Karapınar köyü, kar yağışının ardından adeta bir kartpostal görüntüsüne büründü. Köydeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü. Bu beyaz örtü, köyü adeta bir kış masalı diyarına çevirdi.

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Karabük'te Kışın İzleri: Tarihi Binalar Beyaz Örtüyle Kaplandı mask

Karabük'te Kışın İzleri: Tarihi Binalar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, binaları ve araçları beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdü. Tarihi evlerin beyaz örtüyle kaplanması, bölgenin kış güzelliğini daha da öne çıkardı.

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Bartın'da Kar Engeli: 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı mask

Bartın'da Kar Engeli: 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bartın'da gece başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede, karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için yoğun çaba harcadı. Beyaz örtüyle kaplanan köyler, kışın zorluklarına rağmen görsel bir şölene dönüştü.

28 Oca 2024 - 13:33 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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