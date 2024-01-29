Batı Karadeniz Bölgesi kar altında: yollar kapandı, hayat durma noktasına geldi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karabük'te heyelan var, Kastamonu'da 177 köy yolu kapalı, Bartın'da kar ve fırtına hayatı felç etti. Bolu Dağı ve Düzce'de ise yoğun kar yağışına rağmen ulaşım sorunsuz devam ediyor.