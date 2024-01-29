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Batı Karadeniz Bölgesi kar altında: yollar kapandı, hayat durma noktasına geldi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karabük'te heyelan var, Kastamonu'da 177 köy yolu kapalı, Bartın'da kar ve fırtına hayatı felç etti. Bolu Dağı ve Düzce'de ise yoğun kar yağışına rağmen ulaşım sorunsuz devam ediyor.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
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Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karabük'te heyelan var, Kastamonu'da 177 köy yolu kapalı, Bartın'da kar ve fırtına hayatı felç etti. Bolu Dağı ve Düzce'de ise yoğun kar yağışına rağmen ulaşım sorunsuz devam ediyor.

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Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kar Esareti mask

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kar Esareti

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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Karabük'te meydana gelen heyelanlar yolları kapattı, Kastamonu'da ise 177 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

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Bartın'da kar, yağmur ve fırtına bir arada yaşanırken, Bolu Dağı ve Düzce'de kar yağışına rağmen ulaşım aksamadan sürüyor.

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Bartın'da Kar, Yağmur ve Fırtına Bir Arada mask

Bartın'da Kar, Yağmur ve Fırtına Bir Arada

Bartın'da günlerdir süren sağanak yağış, şehir merkezinde devam ederken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağmur nedeniyle ırmakların taştığı ve 14 köy yolunun ulaşıma kapandığı Bartın'da, fırtına ve dalgalar nedeniyle gemiler açıklara demir attı. Dalga boyunun 5 metreye ulaştığı belirtiliyor.

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Karabük'te Heyelan Köy Yolunu Kapattı mask

Karabük'te Heyelan Köy Yolunu Kapattı

Karabük'te yaşanan heyelan, Başköy köyü yolunu ulaşıma kapattı. Yağışlar sonrası kayan toprak yolu tamamen kapattı ve köye ulaşım sağlanamaz hale geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, toprağın kaldırılması için çalışma başlattı.

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Kastamonu ve Karabük'te Ulaşım Sorunları mask

Kastamonu ve Karabük'te Ulaşım Sorunları

Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı etkili olurken, 177 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Karabük'te ise kar yağışı sonrası kapanan 67 köy yolu yeniden açıldı. Eflani ilçesinde mahsur kalan bir ambulans, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

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Bolu Dağı ve Düzce'de Ulaşım Sorunsuz Devam Ediyor mask

Bolu Dağı ve Düzce'de Ulaşım Sorunsuz Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olmasına rağmen, Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sayesinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Bolu Dağı'nda da yağış devam ediyor. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde bölgede ulaşım sorunsuz devam ediyor.

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Bartın Sahillerinde Fırtına ve Dev Dalgalar mask

Bartın Sahillerinde Fırtına ve Dev Dalgalar

Bartın'ın Karadeniz sahillerinde etkili olan sis ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle yük gemileri motorlarını durdurarak, açıklara demir attı. Sahillerdeki kayalık alanlara çarpan dalgaların boyu ise 5 metreye ulaştı.

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Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, bölgede yaşamı zorlaştırıyor. Karabük, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan ulaşım sorunları ve doğal afetler, bölge halkının hayatını olumsuz etkiliyor. Bolu Dağı ve Düzce'de ise ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde ulaşım sorunsuz devam ediyor. Bölge halkı ve yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerini artırıyor.

29 Oca 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı
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