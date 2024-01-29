Batı Karadeniz Bölgesi kar altında: yollar kapandı, hayat durma noktasına geldi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kar Esareti
Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karabük'te heyelan var, Kastamonu'da 177 köy yolu kapalı, Bartın'da kar ve fırtına hayatı felç etti. Bolu Dağı ve Düzce'de ise yoğun kar yağışına rağmen ulaşım sorunsuz devam ediyor.
Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Karabük'te meydana gelen heyelanlar yolları kapattı, Kastamonu'da ise 177 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Bartın'da kar, yağmur ve fırtına bir arada yaşanırken, Bolu Dağı ve Düzce'de kar yağışına rağmen ulaşım aksamadan sürüyor.
Bartın'da günlerdir süren sağanak yağış, şehir merkezinde devam ederken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağmur nedeniyle ırmakların taştığı ve 14 köy yolunun ulaşıma kapandığı Bartın'da, fırtına ve dalgalar nedeniyle gemiler açıklara demir attı. Dalga boyunun 5 metreye ulaştığı belirtiliyor.
Karabük'te yaşanan heyelan, Başköy köyü yolunu ulaşıma kapattı. Yağışlar sonrası kayan toprak yolu tamamen kapattı ve köye ulaşım sağlanamaz hale geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, toprağın kaldırılması için çalışma başlattı.
Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı etkili olurken, 177 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Karabük'te ise kar yağışı sonrası kapanan 67 köy yolu yeniden açıldı. Eflani ilçesinde mahsur kalan bir ambulans, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olmasına rağmen, Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sayesinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Bolu Dağı'nda da yağış devam ediyor. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde bölgede ulaşım sorunsuz devam ediyor.
Bartın'ın Karadeniz sahillerinde etkili olan sis ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle yük gemileri motorlarını durdurarak, açıklara demir attı. Sahillerdeki kayalık alanlara çarpan dalgaların boyu ise 5 metreye ulaştı.
Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, bölgede yaşamı zorlaştırıyor. Karabük, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan ulaşım sorunları ve doğal afetler, bölge halkının hayatını olumsuz etkiliyor. Bolu Dağı ve Düzce'de ise ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde ulaşım sorunsuz devam ediyor. Bölge halkı ve yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerini artırıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.