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Geleceğin en iyi 20 Mesleği ne? İşte yüksek maaşlı popüler meslekler!

Uzmanların analizlerine göre, 2022'li yıllarda dikkat çeken ve önümüzdeki 10 yıl içinde istihdam oranları artacak olan meslekler belirlendi. Bu meslekler arasında gıda mühendisliği, yer bilimciliği ve su bilimi uzmanlığı gibi alanlar öne çıkıyor. İşte geleceğin en çok kazandıran ve popüler meslekleri...

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Geleceğin en iyi 20 Mesleği ne?  İşte yüksek maaşlı popüler meslekler!

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20- Teknik Yazarlık: İletişimin Gücü mask

20- Teknik Yazarlık: İletişimin Gücü

2029 yılına kadar beklenen yeni pozisyon sayısı 4 bin 300 olup, ortalama yıllık maaş 78 bin 590 dolar olarak öngörülüyor. Teknik yazarlık, bilgiyi anlaşılır bir dille aktarmanın önem kazandığı bir meslek haline geliyor.

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19- Çevre Bilimcileri ve Uzmanları: Yeşil Geleceğin Mimarı mask

19- Çevre Bilimcileri ve Uzmanları: Yeşil Geleceğin Mimarı

7 bin 100 yeni pozisyonun beklendiği bu alanda, ortalama yıllık maaş 80 bin 90 dolar. Çevre bilimcileri, sürdürülebilir bir dünya için kritik rol oynuyor.

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18- Mali Denetçiler: Finansın Kalbi mask

18- Mali Denetçiler: Finansın Kalbi

2029'a kadar 4 bin 900 yeni pozisyon açılacak. Ortalama maaş ise 92 bin 730 dolar. Mali denetçiler, finansal süreçlerin şeffaflığı için önemli.

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17- Veritabanı Mimarları: Dijital Dünyanın Mimarları mask

17- Veritabanı Mimarları: Dijital Dünyanın Mimarları

12 bin 800 yeni pozisyon ve 101 bin 90 dolarlık ortalama maaş ile veritabanı mimarları, dijitalleşen dünyada merkezi bir rol oynuyor.

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16- Lise Sonrası Felsefe ve Din Kültürü Öğretmenleri: Düşünce Dünyasının Rehberleri mask

16- Lise Sonrası Felsefe ve Din Kültürü Öğretmenleri: Düşünce Dünyasının Rehberleri

2 bin 100 yeni pozisyon ve 90 bin 160 dolarlık maaş ile bu alandaki öğretmenler, genç nesillerin düşünce yapısını şekillendiriyor.

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15- Yer Bilimciler: Dünyamızın Keşfedenleri mask

15- Yer Bilimciler: Dünyamızın Keşfedenleri

Yer bilimciler için 1.600 yeni pozisyon ve 112 bin 110 dolarlık maaş bekleniyor. Bu alandaki uzmanlar, dünyamızın sırlarını çözüyor.

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14- Sanatçı ve Sporcular için Danışmanlık Hizmetleri: Yaratıcılığın Destekçileri mask

14- Sanatçı ve Sporcular için Danışmanlık Hizmetleri: Yaratıcılığın Destekçileri

2 bin 600 yeni pozisyon ve 98 bin 70 dolarlık maaş ile bu alandaki danışmanlar, sanat ve spor dünyasına yön veriyor.

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13- Eğitim Danışmanları: Geleceğin Eğitim Mimarı mask

13- Eğitim Danışmanları: Geleceğin Eğitim Mimarı

3 bin 700 yeni pozisyon ve 75 bin 10 dolarlık maaş ile eğitim danışmanları, öğrencilerin geleceğini şekillendiriyor.

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12- Bilgisayar Mühendisleri ve Bilgi İşlem Uzmanları: Teknolojinin Öncüleri mask

12- Bilgisayar Mühendisleri ve Bilgi İşlem Uzmanları: Teknolojinin Öncüleri

5 bin yeni pozisyon ve 130 bin 890 dolarlık maaş ile bu alandaki profesyoneller, teknoloji dünyasını ileriye taşıyor.

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11- Epidemiyologlar: Sağlığın Koruyucuları mask

11- Epidemiyologlar: Sağlığın Koruyucuları

400 yeni pozisyon ve 83 bin 10 dolarlık maaş ile epidemiyologlar, halk sağlığının ön saflarında yer alıyor.

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10- İstatistikçiler: Verinin Gücü mask

10- İstatistikçiler: Verinin Gücü

14 bin 800 yeni pozisyon ve 97 bin 170 dolarlık maaş ile istatistikçiler, veri odaklı kararların temelini oluşturuyor.

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9- Ekonomistler: Ekonomik Gelişimin Analistleri mask

9- Ekonomistler: Ekonomik Gelişimin Analistleri

2 bin 900 yeni pozisyon ve 120 bin 880 dolarlık maaş ile ekonomistler, ekonomik trendleri analiz ediyor.

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8- Biyomühendisler ve Biyomedikal Mühendisleri: Yaşam Bilimlerinin Mühendisleri mask

8- Biyomühendisler ve Biyomedikal Mühendisleri: Yaşam Bilimlerinin Mühendisleri

Bin yeni pozisyon ve 98 bin 340 dolarlık maaş ile bu alandaki mühendisler, sağlık teknolojilerinde devrim yaratıyor.

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7- Lise Sonrası Ekonomi Öğretmenliği: Ekonomik Bilginin Aktarıcıları mask

7- Lise Sonrası Ekonomi Öğretmenliği: Ekonomik Bilginin Aktarıcıları

900 yeni pozisyon ve 123 bin 720 dolarlık maaş ile ekonomi öğretmenleri, genç nesillere ekonomiyi öğretiyor.

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6- Gıda Teknoloji Uzmanları: Beslenmenin Geleceği mask

6- Gıda Teknoloji Uzmanları: Beslenmenin Geleceği

600 yeni pozisyon ve 80 bin 190 dolarlık maaş ile gıda teknoloji uzmanları, gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlıyor.

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5- Hidrologlar: Su Bilimlerinin Uzmanları mask

5- Hidrologlar: Su Bilimlerinin Uzmanları

400 yeni pozisyon ve 90 bin 150 dolarlık maaş ile hidrologlar, su kaynaklarının korunmasında kritik bir rol oynuyor.

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4- Fizikçiler: Evrenin Sırlarını Çözenler mask

4- Fizikçiler: Evrenin Sırlarını Çözenler

Bin 300 yeni pozisyon ve 137 bin 700 dolarlık maaş ile fizikçiler, evrenin derinliklerini araştırıyor.

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3- Yön-Eylem Araştırması Analistleri: Stratejik Kararların Arkasındaki Güç mask

3- Yön-Eylem Araştırması Analistleri: Stratejik Kararların Arkasındaki Güç

26 bin 100 yeni pozisyon ve 92 bin 280 dolarlık maaş ile bu analistler, iş dünyasının stratejik kararlarında etkili.

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2- Kimya Mühendisleri: Kimyanın Dönüştürücüleri mask

2- Kimya Mühendisleri: Kimyanın Dönüştürücüleri

Bin 400 yeni pozisyon ve 114 bin 820 dolarlık maaş ile kimya mühendisleri, endüstriyel süreçlerde önemli bir yere sahip.

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1- Siyaset Bilimciler: Politikanın Analistleri mask

1- Siyaset Bilimciler: Politikanın Analistleri

400 yeni pozisyon ve 124 bin 100 dolarlık maaş ile siyaset bilimciler, politik süreçleri analiz ediyor.

 

Bu meslekler, geleceğin iş dünyasında önemli bir yer tutacak ve yüksek maaşlarla dikkat çekecek. Teknoloji, çevre bilimi, sağlık ve eğitim alanlarındaki bu meslekler, geleceğin iş gücü piyasasını şekillendirecek.

29 Oca 2024 - 16:30 - Eğitim

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