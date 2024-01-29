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29 Oca 2024 - 16:30

Geleceğin en iyi 20 Mesleği ne? İşte yüksek maaşlı popüler meslekler!

Uzmanların analizlerine göre, 2022'li yıllarda dikkat çeken ve önümüzdeki 10 yıl içinde istihdam oranları artacak olan meslekler belirlendi. Bu meslekler arasında gıda mühendisliği, yer bilimciliği ve su bilimi uzmanlığı gibi alanlar öne çıkıyor. İşte geleceğin en çok kazandıran ve popüler meslekleri...