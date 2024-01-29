Geleceğin en iyi 20 Mesleği ne? İşte yüksek maaşlı popüler meslekler!
Geleceğin en iyi 20 Mesleği ne? İşte yüksek maaşlı popüler meslekler!
Uzmanların analizlerine göre, 2022'li yıllarda dikkat çeken ve önümüzdeki 10 yıl içinde istihdam oranları artacak olan meslekler belirlendi. Bu meslekler arasında gıda mühendisliği, yer bilimciliği ve su bilimi uzmanlığı gibi alanlar öne çıkıyor. İşte geleceğin en çok kazandıran ve popüler meslekleri...
17- Veritabanı Mimarları: Dijital Dünyanın Mimarları
12 bin 800 yeni pozisyon ve 101 bin 90 dolarlık ortalama maaş ile veritabanı mimarları, dijitalleşen dünyada merkezi bir rol oynuyor.
16- Lise Sonrası Felsefe ve Din Kültürü Öğretmenleri: Düşünce Dünyasının Rehberleri
2 bin 100 yeni pozisyon ve 90 bin 160 dolarlık maaş ile bu alandaki öğretmenler, genç nesillerin düşünce yapısını şekillendiriyor.
15- Yer Bilimciler: Dünyamızın Keşfedenleri
Yer bilimciler için 1.600 yeni pozisyon ve 112 bin 110 dolarlık maaş bekleniyor. Bu alandaki uzmanlar, dünyamızın sırlarını çözüyor.
14- Sanatçı ve Sporcular için Danışmanlık Hizmetleri: Yaratıcılığın Destekçileri
2 bin 600 yeni pozisyon ve 98 bin 70 dolarlık maaş ile bu alandaki danışmanlar, sanat ve spor dünyasına yön veriyor.
13- Eğitim Danışmanları: Geleceğin Eğitim Mimarı
3 bin 700 yeni pozisyon ve 75 bin 10 dolarlık maaş ile eğitim danışmanları, öğrencilerin geleceğini şekillendiriyor.
12- Bilgisayar Mühendisleri ve Bilgi İşlem Uzmanları: Teknolojinin Öncüleri
5 bin yeni pozisyon ve 130 bin 890 dolarlık maaş ile bu alandaki profesyoneller, teknoloji dünyasını ileriye taşıyor.
11- Epidemiyologlar: Sağlığın Koruyucuları
400 yeni pozisyon ve 83 bin 10 dolarlık maaş ile epidemiyologlar, halk sağlığının ön saflarında yer alıyor.
10- İstatistikçiler: Verinin Gücü
14 bin 800 yeni pozisyon ve 97 bin 170 dolarlık maaş ile istatistikçiler, veri odaklı kararların temelini oluşturuyor.
9- Ekonomistler: Ekonomik Gelişimin Analistleri
2 bin 900 yeni pozisyon ve 120 bin 880 dolarlık maaş ile ekonomistler, ekonomik trendleri analiz ediyor.
8- Biyomühendisler ve Biyomedikal Mühendisleri: Yaşam Bilimlerinin Mühendisleri
Bin yeni pozisyon ve 98 bin 340 dolarlık maaş ile bu alandaki mühendisler, sağlık teknolojilerinde devrim yaratıyor.
7- Lise Sonrası Ekonomi Öğretmenliği: Ekonomik Bilginin Aktarıcıları
900 yeni pozisyon ve 123 bin 720 dolarlık maaş ile ekonomi öğretmenleri, genç nesillere ekonomiyi öğretiyor.
6- Gıda Teknoloji Uzmanları: Beslenmenin Geleceği
600 yeni pozisyon ve 80 bin 190 dolarlık maaş ile gıda teknoloji uzmanları, gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlıyor.
5- Hidrologlar: Su Bilimlerinin Uzmanları
400 yeni pozisyon ve 90 bin 150 dolarlık maaş ile hidrologlar, su kaynaklarının korunmasında kritik bir rol oynuyor.
4- Fizikçiler: Evrenin Sırlarını Çözenler
Bin 300 yeni pozisyon ve 137 bin 700 dolarlık maaş ile fizikçiler, evrenin derinliklerini araştırıyor.
3- Yön-Eylem Araştırması Analistleri: Stratejik Kararların Arkasındaki Güç
26 bin 100 yeni pozisyon ve 92 bin 280 dolarlık maaş ile bu analistler, iş dünyasının stratejik kararlarında etkili.
2- Kimya Mühendisleri: Kimyanın Dönüştürücüleri
Bin 400 yeni pozisyon ve 114 bin 820 dolarlık maaş ile kimya mühendisleri, endüstriyel süreçlerde önemli bir yere sahip.
1- Siyaset Bilimciler: Politikanın Analistleri
400 yeni pozisyon ve 124 bin 100 dolarlık maaş ile siyaset bilimciler, politik süreçleri analiz ediyor.
Bu meslekler, geleceğin iş dünyasında önemli bir yer tutacak ve yüksek maaşlarla dikkat çekecek. Teknoloji, çevre bilimi, sağlık ve eğitim alanlarındaki bu meslekler, geleceğin iş gücü piyasasını şekillendirecek.
29 Oca 2024 - 16:30 - Eğitim
Mahreç Haber Bülten
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.