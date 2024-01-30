Çocuklar ve yaşlılar için solunum yolu viral enfeksiyonlarında yükselen tehlike
Kış mevsiminin getirdiği solunum yolu viral enfeksiyonları, özellikle 7 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için ciddi riskler taşıyor. Prof. Dr. Alper Şener'in uyarıları ve sağlık önerileri ile bu tehlikeli dönemi güvenle atlatın.
Kış mevsiminin getirdiği solunum yolu viral enfeksiyonları, özellikle 7 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için ciddi riskler taşıyor. Prof. Dr. Alper Şener'in uyarıları ve sağlık önerileri ile bu tehlikeli dönemi güvenle atlatın.
30 Oca 2024 - 17:00 - Sağlık
Mahreç Rahmiye Beydili
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.