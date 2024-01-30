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30 Oca 2024 - 17:00

Çocuklar ve yaşlılar için solunum yolu viral enfeksiyonlarında yükselen tehlike

Kış mevsiminin getirdiği solunum yolu viral enfeksiyonları, özellikle 7 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için ciddi riskler taşıyor. Prof. Dr. Alper Şener'in uyarıları ve sağlık önerileri ile bu tehlikeli dönemi güvenle atlatın.