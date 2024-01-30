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Çocuklar ve yaşlılar için solunum yolu viral enfeksiyonlarında yükselen tehlike

Kış mevsiminin getirdiği solunum yolu viral enfeksiyonları, özellikle 7 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için ciddi riskler taşıyor. Prof. Dr. Alper Şener'in uyarıları ve sağlık önerileri ile bu tehlikeli dönemi güvenle atlatın.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri

Kış mevsiminin getirdiği solunum yolu viral enfeksiyonları, özellikle 7 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için ciddi riskler taşıyor. Prof. Dr. Alper Şener'in uyarıları ve sağlık önerileri ile bu tehlikeli dönemi güvenle atlatın.

30 Oca 2024 - 17:00 - Sağlık

Mahreç  Rahmiye Beydili
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