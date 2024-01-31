Beyazın büyüsüne kapılan ormanlar
Karabük ve Bartın arasındaki doğa harikası ormanlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte adeta bir peri masalı diyarına dönüşüyor. Yaz mevsiminde yeşilin her tonuyla ziyaretçilerini büyüleyen bu eşsiz manzaralar, kışın ilk kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere bürünüyor. Karabük-Bartın kara yolu boyunca uzanan bu görkemli ormanlık alan, kar yağışı sonrasında adeta beyaz bir örtüyle kaplanarak doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Beyazın büyüsüne kapılan ormanlar
Beyazın Zarafetiyle Bezenmiş Ormanlar
Karabük'te hafta sonu başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri bembeyaz bir örtüyle sararken, Safranbolu-Bartın kara yolu üzerinde yer alan ormanlar, kışın gelişiyle birlikte görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor.
31 Oca 2024 - 09:44 Karabük- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.