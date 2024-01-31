- G:

Beyazın büyüsüne kapılan ormanlar

Karabük ve Bartın arasındaki doğa harikası ormanlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte adeta bir peri masalı diyarına dönüşüyor. Yaz mevsiminde yeşilin her tonuyla ziyaretçilerini büyüleyen bu eşsiz manzaralar, kışın ilk kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere bürünüyor. Karabük-Bartın kara yolu boyunca uzanan bu görkemli ormanlık alan, kar yağışı sonrasında adeta beyaz bir örtüyle kaplanarak doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Beyazın Zarafetiyle Bezenmiş Ormanlar

Beyazın büyüsüne kapılan ormanlar

Beyazın Zarafetiyle Bezenmiş Ormanlar

Karabük'te hafta sonu başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri bembeyaz bir örtüyle sararken, Safranbolu-Bartın kara yolu üzerinde yer alan ormanlar, kışın gelişiyle birlikte görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor.

31 Oca 2024 - 09:44 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Beyazın büyüsüne kapılan ormanlar mask
Beyazın büyüsüne kapılan ormanlar
Çocuklar ve yaşlılar için solunum yolu viral enfeksiyonlarında yükselen tehlike mask
Çocuklar ve yaşlılar için solunum yolu viral enfeksiyonlarında yükselen tehlike
Bolu'da bugün kim evlendi 28 Ocak Pazar 2024 mask
Bolu'da bugün kim evlendi 28 Ocak Pazar 2024
Geleceğin en iyi 20 Mesleği ne? İşte yüksek maaşlı popüler meslekler! mask
Geleceğin en iyi 20 Mesleği ne? İşte yüksek maaşlı popüler meslekler!
Batı Karadeniz Bölgesi kar altında: yollar kapandı, hayat durma noktasına geldi mask
Batı Karadeniz Bölgesi kar altında: yollar kapandı, hayat durma noktasına geldi
Batı Karadeniz’de kış manzaraları! mask
Batı Karadeniz’de kış manzaraları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL