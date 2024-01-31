Anasayfa/

Foto Galeri/

31 Oca 2024 - 09:44

Beyazın büyüsüne kapılan ormanlar

Karabük ve Bartın arasındaki doğa harikası ormanlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte adeta bir peri masalı diyarına dönüşüyor. Yaz mevsiminde yeşilin her tonuyla ziyaretçilerini büyüleyen bu eşsiz manzaralar, kışın ilk kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere bürünüyor. Karabük-Bartın kara yolu boyunca uzanan bu görkemli ormanlık alan, kar yağışı sonrasında adeta beyaz bir örtüyle kaplanarak doğaseverlerin ilgisini çekiyor.