Banka banka araştırdık, 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
2024 Ocak ayında, mevduat faiz oranları güncellendi. Yüzde 52 seviyesini aşan faizler, yeni yılda ortalama yüzde 47'ye düştü. Peki, 100 bin TL mevduatın aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve aylık getirileri.
2024 Ocak ayında, mevduat faiz oranları güncellendi. Yüzde 52 seviyesini aşan faizler, yeni yılda ortalama yüzde 47'ye düştü. Peki, 100 bin TL mevduatın aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve aylık getirileri.
# faiz
31 Oca 2024 - 09:48 - Ekonomi
Mahreç Osman Aykan
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.