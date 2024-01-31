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31 Oca 2024 - 09:48

Banka banka araştırdık, 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

2024 Ocak ayında, mevduat faiz oranları güncellendi. Yüzde 52 seviyesini aşan faizler, yeni yılda ortalama yüzde 47'ye düştü. Peki, 100 bin TL mevduatın aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve aylık getirileri.